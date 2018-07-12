CHP’den kritik soru: 680 milyon Euro hibe geldi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a, ‘Dördüncü koridor’ projesi kapsamında Avrupa Birliği’nin, Türkiye’ye Kapıkule-Halkalı tren hattının yenilenmesi için 680 milyon Euro hibe kaynak tahsis ettiği iddialarını sordu ve konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Emir önergesinin gerekçesinde, dördüncü koridor projesiyle, Almanya'nın Dresden şehrinden başlayıp, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ı geçerek, İstanbul'a Kapıkule'den giriş yapıp Halkalı'da son bulacak tren hatlarının yenilemesinin öngörüldüğünü, bu kapsamda Avrupa ülkelerinin, 2-3 bin tonluk yük taşıyan tren katarlarını, saatte 200 kilometre hıza ulaşacakları altyapıyı hazırladığını dile getirmiştir.

Ankara Milletvekili Murat Emir, önergesinde şu soruları yöneltmiştir:

‘Dördüncü koridor' projesi kapsamında Avrupa Birliği'nin, Türkiye'ye Kapıkule-Halkalı tren hattının yenilenmesi için 680 milyon Euro hibe kaynak tahsis ettiği dile getirilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

-Doğruysa bu hibe, tarafımıza ne zaman yapılmıştır? Hibe yapıldığı tarihten itibaren, ilgili tren hattında, AB'nin dördüncü koridor kalitesine ulaştıracak proje ve fizibilite çalışmaları yapılmış mıdır? Proje, ön ihale ve ihale aşamasına getirilmiş midir?

-Böyle bir proje varsa ne aşamadadır? Eğer ilgili kapsamda bir proje halen yapılmamışsa, bu zamana kadar neden beklenmiştir? Yapılan hibe nereye harcanmıştır?

Yapılan hibe nereye harcanmıştır?

Murat Emir, bu konu için yaptığı değerlendirmede “08.07.2018 tarihinde yaşadığımız tren kazası sonrası 24 vatandaşımız hayatını kaybetti, 338 yaralımız var. AKP iktidarı ve Bakanlık sözcüleri kazanın, rayların altındaki toprağın, yoğun yağış sonrası boşalması sonucu gerçekleştiğini belirtmiştir. AKP'nin bu tür olaylarda her zamanki tavrının ‘sorumluluğu en alt birimdeki personellere ve doğa olaylarına yükleme' anlayışı olduğu bilinmektedir. Bu tren hattının yenilenmesi için Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 680 milyon Euro hibe kaynak gönderdiği ancak AKP hükümetlerinin bu kaynağı Kapıkule-Halkalı hattının yenilenmesi için harcamak bir yana, bu proje için bir fizibilite çalışması, ön ihale ve ihale aşamalarına bile gelinmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, gerçekleşen kazayı sadece doğal afet sonucuna bağlamak çok sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı gibi, başkaca oluşacak kazalara davetiye çıkartmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Kapıkule-Halkalı tren hattının altyapısı için hibe edilen kaynak, rayların yenilenmesi için harcansaydı, bu kaza gerçekleşmeyecekti. O halde bu kazadan kimler sorumludur? Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın vebali kimin veya kimlerin üzerindendir? Bu sorunun yanıtını, yukarıdaki bilgiler ışığında kamuoyunun takdirine bırakıyorum” açıklamasını yapmıştır.