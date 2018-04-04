CHP’den son dakika haberi… Aylin Nazlıaka dönüyor…

Atatürk portresi tartışması sonucu partisinden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, CHP’ye dönüş yolu açıldı. Cuma günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında karar verilecek ve Nazlıaka’nın durumu netleşip, af konusunu karara bağlayacak. Nazlıaka’nın dönüşüne CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

Aylin Nazlıaka SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, ‘'Resmi olarak iki yılı aşkın süredir CHP'li olmasam da, partimden hiç kopmadım. Tekrar Cumhuriyet Halk Partili olarak canla başla çalışabilmek için gün sayıyorum. Partime büyük katkı sağlayacağımı düşündüğüm bu süreçte, Parti Meclisi'nden olumlu bir karar çıkacağını tüm kalbimle arzu ve ümit ediyorum. Yüreğim pır pır atıyor'' dedi.

Nazlıaka partiye dönmek için af yetkisine sahip PM’ye dilekçeyle başvurmuştu. PM’deki görüşmelerde tartışmalar yaşanmış, Nazlıaka’nın talebinin oya sunulması için MYK önerisi olması gerektiği belirtilmişti. PM'de başta Ankara Milletvekili Necati Yılmaz olmak üzere Nazlıaka’nın affına karşı çıkan üyeler de bulunuyor. CHP'li Yılmaz bu gelişme üzerine‘'Af talebinin reddedileceğini düşünüyorum. Açtığı davaları da kaybetmişti'' dedi.