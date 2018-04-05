CHP’den tek kişilik muhalefet!

Meclis'te AKP grubunun verdiği önergeyle, Uluslararası Sözleşmelerde konuşma sürelerini kısaltıldı. Düzenlemeyi CHP ve HDP Milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ederek protesto etmesinin ardından görüşmeler muhalefet olmaksızın devam etti. Görüşmelerinin sonuna gelindiğindeyse CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tek başına salona girerek muhalefetini sürdürdü.

TBMM Genel Kurulunda AKP Grubunun verdiği önergeyle, Uluslararası Sözleşmelerde konuşma sürelerini kısaltılmasını CHP ve HDP Milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk ederek protesto etmesinin ardından görüşmeler muhalefet olmaksızın devam etti. Görüşmelerinin sonuna gelindiğinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tek başına salona girerek söz istedi.

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“KORKUNÇ BİR SINAV VERİYORSUNUZ”

AKP’li Milletvekillerinin tepkisine rağmen Özel kürsüde yaptığı konuşmada, ‘Siyaset başka bir şey, kumpas başka bir şey, kasis başka bir şey. Süre niye on dakika, biliyor musunuz? Verdiğiniz grup önerisi yani bugün yapmaya çalıştığınız, bizim itiraz ettiğimiz ve ‘Orada olmayacağız.’ dediğimiz öneri bitti; sizin de haberiniz yok, grupların da haberi yok ve üzerinde yirmi dakika ve on dakika konuşulması gereken yere gelinmiş ve burada fırsatçılıkla, kumpasçılıkla…O yüzden ‘Kaç açacaksınız?’ dedim. Cumhuriyet Halk Partisi buradan giderken sizin grubunuzun aldığı bu karar, söylediği… Hatta Elitaş diyordu ki: ‘Biz de memnun değiliz, bugün üç tane yaparız, daha sonra normale döneriz.’ Ama bugün geliyorsunuz aldığınız kararın dışında üzerinde grupların yirmi dakika söz hakkı olduğu tümü üzerindeki görüşme… Sayın Başkan, hani Meclis başkanvekillerinin aralarında vardığı mutabakat sonucunda pusula veren milletvekillerinin isimleri okunacaktı? Sayın Başkan, hani pusula veren milletvekillerinin isimleri tek tek okunup sorulacaktı? Böyle bir karar alınmıştı Ayşe Nur Bahçekapılı’nın yaşadığı o sorundan sonra, bugün onca pusulayla, 20 tane, 25 tane, 15 tane… Pusulaları okuma görevini niye yapmadınız? Bunu yapmak muhalefetin görevi değil, tarafsızlık makamının görevi. Bakın, çok korkunç bir sınav veriyorsunuz. Demek ki size demokrasi, demek ki size hiçbir şeyin hakkı da emanet edilemez, bulduğunuzda istismardan da kaçınmayacaksınız. Bu utanç verici bir durum, Sayın Başkan, nerede şimdi deminki kumpasçılar? Gün oluyor orduya kuruyorsunuz kumpası, gün oluyor Meclise kuruyorsunuz; en son kendi grubunuzu bile kandırdınız” şeklinde konuştu.