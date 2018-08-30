CHP’den Yıldırım’a “Bakanları uyarın” talebi

Milletvekillerinin denetim yetkisinin en önemli unsurlarından olan ancak cevaplanmayan soru önergeleri, bu kez TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a soruldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, soru önergelerinin iç tüzük gereği 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini hatırlattı ve süresi içinde cevaplandırılmayan sorular için Meclis Başkanı'nın ilgili bakanlara ‘'Dikkat çekme'' yazısı göndermesini istedi. Özel Yıldırım'a, ‘'Soru önergelerine süresi içinde yanıt vermeyen bakanları uyarın'' dedi.

Özel, Meclis Başkanı Yıldırım'a yaptığı başvuruda süresi içinde cevaplandırılmayan sorular için Meclis Başkanı'nın ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı göndermesini istedi ve şöyle dedi:

‘'Sözlü soru önergesi ve gensoru gibi denetim mekanizmalarının tırpanlandığı eleştirilerimize dönemin iktidar partisi sözcüleri yazılı soru önergesinin 15 gün içinde cevaplanmasının sağlanacağını söylemişlerdi. İşleme konulan ilk soru önergesinin Başkanlığınıza geliş tarihi 10 Temmuz 2018'dir. 25 Temmuz 2018'den sonra verilen önergelerin ise işleme konulmadığı anlaşılmaktadır. Halen yalnızca 5 önergenin yanıtlandığı, bunların da yanıtlama süresinin bir ayı bulduğu görülmektedir. Konuşmalarınıza, Meclis'in daha güçlü hale getirileceğini savunmuştunuz. Soru önergelerinin işleme alınması sürecinin hızlandırılması, önerge yöneltilen cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların anayasa ve içtüzükte belirtildiği süre içinde yanıt vermelerinin sağlanması, süresi içinde yanıtlamayanların uyarılması için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyorum''