CHP’li 4 gence cumhurbaşkanına hakaretten ceza

Mersin’de CHP üyesi 4 genç, YSK’nın mühürsüz oy kararına karşı yaptıkları eylemde Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve 5 yıl süreli denetim kararı verdi.

Mersin'de, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel'in de aralarında olduğu 4 CHP'li genç hakkında, 16 Nisan 2017 referandumunda mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararına karşı yaptıkları eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla açılan dava sonuçlandı.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARETTEN 11 AY 20 GÜN HAPİS”

Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, sanıkların son savunmalarının alınmasının ardından avukat Adnan Gündoğdu esas hakkındaki görüşünü dile getirdi. Gündoğdu, 16 Nisan referandumunda YSK'nın verdiği ‘mühürsüz oylar da geçerli sayılır' kararının toplumda infial yarattığını, CHP Mersin Gençlik Kolları'nın da parti genel merkezinin talimatı üzerine protesto eylemi yaptığını, eylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine atılan sloganların ‘haksız tahrik' altında atıldığını söyledi.

Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Güzel, CHP Erdemli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Bekir Kamil Çağlayan, önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Fırat Yıldız ile Gençlik Kolları üyesi Mehmet Reyhan'a Cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, Ethem Güzel, Bekir Kamil Çağlayan ve Fırat Yıldız hakkında hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ve 5 yıl denetim kararı verirken, Mehmet Reyhan'ın bir başka mahkemedeki davası nedeniyle ilgili mahkemeye ihbarda bulunma kararı aldı.