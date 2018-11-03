CHP’li Ağbaba: Atatürk devrimlerini, laikliği, Cumhuriyeti savunan kim var? SÖZCÜ var

SÖZCÜ'yü almanın bir vatandaşlık görevi olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "2011'de milletvekili olduğumuzda ciddi bir rapor açıkladığımızda bütün medya yazıyordu. Şimdi sayılı gazete kaldı. SÖZCÜ'ye açılan soruşturma, FETÖ'cü olarak suçlanması ne ile bağlı? Atatürk devrimlerini, laikliği, Cumhuriyeti savunan kim var? SÖZCÜ var. SÖZCÜ'yü nasıl suçlayacak? Hiç ilgisi olmayan adam FETÖ'cü işte.... O nedenle bakın SÖZCÜ'yü almak vatandaşlık görevi" diye konuştu.

Andımız’ın yasaklanması talebinin ilk 2013’te İmralı’dan geldiğini belirten Ağbaba, “Bunu hiç kimse unutmasın. Bizim Andımız ırkçıdır diyor. Orada batan Türküm, doğruyum değil, Atatürk kelimesi. İstiklal Marşımız ile Andımızı karşı karşıya getiriyor. İstiklal Marşımız da diyor ki, ‘Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal…’ Yani bu kadar ikiyüzlü bir anlayış göremezsiniz. İstiklal Marşı da bizim, Andımız da bizim…

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Yazanın, çizenin, basının topyekun saldırı altında olduğunu söyleyen Ağbaba, “Medyamız maalesef zayıf, sivil toplum örgütleri zayıf, sendikamız zayıf, örgütlerimiz zayıf Cumhuriyet Halk Partisi’ni besleyen kanallar zayıf olunca CHP’nin güçlü olması mümkün değil. 2011’de milletvekili olduğumuzda ciddi bir rapor açıkladığımızda bütün medya yazıyordu. Şimdi sayılı gazete kaldı. SÖZCÜ’ye açılan soruşturma, FETÖ’cü olarak suçlanması ne ile bağlı? Atatürk devrimlerini, laikliği, Cumhuriyeti savunan kim var? SÖZCÜ var. SÖZCÜ’yü nasıl suçlayacak? Hiç ilgisi olmayan adam FETÖ’cü işte…. O nedenle bakın SÖZCÜ’yü almak vatandaşlık görevi” diye konuştu.