CHP’li Ağbaba: Şeker vatandır, vatan satılmaz!

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu 'Halk Arenası' bu hafta bu haftaki konuklarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikaları ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Ağbaba, 'Şeker vatandır vatan satılmaz' diyerek hükümete öfkesini bir kez daha dilr getirdi.

Halk TV'de ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran, Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Halk Arenası’ bu hafta yine gündemi belirliyor. Programın konukları arasında yer alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, önemli açıklamalarda bulundu.

“BÜTÜN FABRİKALAR ÖNÜNDE BİR İTTİFAK KURULDU”

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine değinen Ağbaba, Şeker vatandır, vatan satılmaz!, Bu sloganı Yozgat’ta şeker fabrikası önünde biz konuşurken bir işçi söyledi. Sonradan bu bütün protestoların sloganı oldu. Şeker fabrikalarının satışı gündeme geldiği andan itibaren genel başkanımızın talimatıyla bir heyet oluşturuldu ve yirmiye yakın arkadaşımız bütün Türkiye’yi gezdik. 35 gün boyunca bütün ülkenin illerini gezdik. Ben gördüğüm manzarayı paylaşmak istiyorum. Bize gittiğimiz her yerde bunun bir parti meselesi olmadığını söylediler. Bütün fabrikaların önünde bir ittifak kuruldu. Birileri 2019 için koltuk ittifakı, çıkar ittifak kurarken şeker fabrikalarının önünde bir mutabakat sağlandı. Ve bu ittifak, mutabakat birileri için korku ittifakına dönüştü” dedi.