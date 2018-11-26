CHP’li başkan adayından Ovacık hedefi: Seçilirsem Ovacık gibi yapacağım

CHP Atakum ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek belediye başkan aday adayı olan Cemil Deveci, belediye başkanı seçildiği takdirde seçimi kazandığı taktirde Atakum'u Türkiye'de örnek gösterilen Ovacık Belediyesi gibi yapacaklarını söyleyerek ilçenin de adını değiştireceğini belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır yürüttüğü ilçe başkanı görevinden ayrılan Cemil Deveci, Atakum’un sorunlarını ve çözümlerini parti örgütüyle birlikte tespit ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Atakum’u 2023 yılında çağdaş, modern, huzurlu ve mutlu bir kent yapacağız. Tam kadro yaklaşık 1 yıldır çalışıyoruz projeler oluşturduk. Halkın karşısına çıkacağız ve bu taahhütlerimizi Atatürk’ün özlemini çektiği Atatürk’ün ayak bastığı bu kenti andıran ve anılacak bir ilçe yapacağız”

ATAKUM’A OVACIK MODELİ

19 Mayıs Üniversitesi’nin ilçe sınırları içinde olduğuna dikkat çeken Cemil Deveci, “Bu ilçe de 40 bin öğrencisi olan üniversite var. Bunu kullanacağız. Üniversite öğrencilerinden faydalanmak lazım. Bu gençleri üretime katmayı düşünüyoruz. Bunun planlarını yaptık. İlçe merkezini arka tarafında geniş bir tarım alanı var. O bölgelerde yaşayan çiftçileri eğiteceğiz. Hangi ürünü ekmeleri gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaklar. Yetiştirdikleri organik ürünleri satmaları için onlara pazarlar bulacağız. Ovacık belediyesinde olduğu gibi çiftçinin ürettiklerine biz belediye olarak Pazar bulacağız. Her aşama onlara destek olacağız. Atakum halkı, adil ve adaletli bir yönetim görecek. Halk belediye imkanlarından çok daha uygun fiyatlarla yararlanacak” diye konuştu.

ATAKUM’UN İSMİ DEĞİŞMELİ

Samsun’un kurtuluş şehri olduğunu ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerini taşıdığını vurgulayan Cemil Deveci, ilçenin 24 yıllık adının da değişmesi gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu: “Atakum isminin değiştirme fikrim var. Atakent olması daha uygun. Kent olsun neden kum oluyor. Bunun için hukuk yolları araştırıyoruz. Seçilirsem neden olmasın. Belediye meclisinde görüşülür bu konu. Atakum ismini başka bir yerde yaşatabiliriz”

ATAKUM’UN KİMLİĞİ OLACAK

Atakum'u emeklilerin oturduğu bir kent olmaktan çıkartacaklarını ve seçildiği takdirde herkesin belediye başkanı olacağını dile getiren Deveci, sözlerini şöyle noktaladı: “Buranın turizm kenti olduğunu söylüyorlar. Ama incelendiğinde ilçeye gelen turistler günü birlik geliyor. Konaklama yok denecek kadar az. Biz bunu değiştireceğiz. Deniz ve doğa turizmini canlandıracağız. İlçenin adı jilter ve sanat festivalleriyle her yerde duyulacak. Turistleri festivallerle buraya taşımalıyız. Onların kalacakları tesisler yapacağız. Turizm kenti böyle olur”