CHP’li başkandan Perinçek ve Öz’e destek

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve partililer, Bakırköy İlçe Seçim Kurulu’na giderek, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzası eksik bulunan Doğu Perinçek ve Vecdet Öz için destek verdiler.

İlçe Seçim Kurulu çıkışı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Biz geleneksel, çoğulcu, demokratik yapının daha da güçlendirilmesinden yanayız. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığına inanıyoruz. Bütün yetkilerin tek elde toplandığı bir yapıya karşı çıkıyoruz. Bu anlamda 24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunu düşünüyoruz. Biz de arkadaşlarımla beraber bugün cumhurbaşkanı olmak isteyen ve imza eksiği bulunan Doğu Perinçek ve Prof. Dr. Vecdet Öz'e imza vererek onların demokratik haklarını kullanmalarına katkı sunmak istedik. 24 Haziran seçimlerinin yeniden güçlü demokrasi geleneğinin sürdürülebileceği bir seçim olmasını diliyoruz.”

Başkan Kerimoğlu, Cumhurbaşkanı adaylarına imza ile destek vermek için son iki gün olduğunu da hatırlatarak yurttaşlara şu çağrıda bulundu: “Yetkilerin tek elde toplandığı sistem yerine ortak aklı esas alan güçlü demokrasi ve parlamenter rejimden yana olduğumuzu göstermek adına cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen ve imza eksiği bulunan Perinçek ve Öz'e imzayla destek olalım.”