CHP’li Battal İlgezdi’ye ‘Ağaoğlu helikopteri’ davası

İstanbul Ataşehir Belediyesi’nin, belediyeye ait helikopteri olmamasına rağmen, yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti yaptırarak, bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına sunduğu iddiası üzerine açılan davada, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Battal İlgezdi sanık sıfatıyla hakim karşısına çıktı. Helikopter pistine ihtiyaç duyduklarını söyleyen İlgezdi, “Henüz belediyenin helikopteri olmamakla birlikte, koyduğumuz hedefler itibarıyla olma ihtimali de var” dedi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin, belediyeye ait helikopteri olmamasına rağmen, belediyeye ait yeşil alana mevzuata aykırı olarak helikopter pisti (heliport) yaptırarak, bu pisti Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına sunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, belediye encümeninin 7 Nisan 2011 tarihli kararıyla, pist Ağaoğlu Şirketler Grubunun ücretsiz kullanımına bırakıldı.

‘SUSUZLUKTAN BELEDİYE SORUMLU'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın, heliport inşa edilmek istenen alanın park alanında ve isale hattı koruma kuşağında kaldığını belirttiğine yer verilen iddianamede, İBB’nin heliport inşasına müsaade etmediği kaydedildi. İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ise belediyeye yazı yazarak, inşaatın kaldırılmasını belirterek, aksi takdirde bölgede yaşanacak susuzluktan belediyenin sorumlu olacağını söylediği ifadeleri yer aldı.

BELEDİYE ÇALIŞANI YOK, AĞAOĞLU'NUN PERSONELİ VAR

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında, Genelkurmay Başkanlığı ve Valilik'ten görüş alınmadığı ve İBB ve İSKİ Genel Müdürlüğü yazılarının gereğinin yerine getirilmediği belirtildi. Raporda, helikopter pistinin açık alan, kapalı alan inşalarının tamamlanmış olduğu, kapalı alan yan cephesinde ‘Ataşehir Belediyesi Afet Kriz Merkezi Helikopter Pisti’ yazmasına karşın, çalışanlar ile yapılan şifai görüşmelerde belediyeye ait çalışanın olmadığı, pistte Ağaoğlu Şirketler Grubuna ait personelin çalıştığı ve alanın özel kullanıma döndüğü kaydedildi.

İLGEZDİ'YE 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanması üzerine, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Belediye Başkan Yardımcıları Gül Coşkun, Sadık Semih Kayhan, Hüseyin Hışman, Yapı Kontrol Müdürleri Leyla Bölen, Cenan Arslan ve Yapı Kontrol Müdürü Vekili Mehmet Ali Düzova hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan ayrı ayrı 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve diğer sanıklar ile avukatları katıldı.

‘SÖZ KONUSU GRUP CİDDİ MASRAF ETMİŞTİR'

Görevi kötüye kullanma kastıyla hareket etmediğini söyleyen Battal İlgezdi, “Henüz belediyenin helikopteri olmamakla birlikte, koyduğumuz hedefler itibarıyla olma ihtimali de vardır. Böyle bir piste ihtiyaç hissettik. Esasen pist ülkeyi yönetenler tarafından da kullanılmaktadır. Pisti yaptığımız ve adı geçen gruba ecrimisil karşılığı verdiğimiz doğrudur. Bedeli alınmıştır. Burayı adı geçen grup yapmıştır. Ciddi masraf etmiştir. Şu anda tasfiye edilmiş ve belediyenin bünyesine alınmıştır” diyerek beraatını istedi.

Mahkeme hakimi delillerin tartışılması için duruşmayı erteledi.