CHP’li belediye ile Milli Eğitim arasında ‘kız kaçırma’ kavgası

Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtmak istedikleri “Lacivert Saçlı Kızın Troya Öyküsü” isimli kitaba Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğünün 'Bu yasaklı bir kitap' diye izin vermediğini açıkladı. Milli Eğitim'in kitapta “kız kaçırma vakası” olduğu için bu kararı aldığı öğrenildi. “Tarihte Troya Savaşları kız kaçırma olayı üzerine çıktı. Bilgi doğru” diyen başkan ise duruma tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2018 yılının ‘Troya Yılı’ ilan edilmesinin ardından il genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Kepez Belediyesi de bu etkinliklere katkı sunmak amacıyla ilköğretim öğrencilerine Yusuf Ay imzalı “Lacivert Saçlı Kızın Troya Öyküsü” isimli kitabı dağıtmak istedi.

MİLLİ EĞİTİM’DEN İZİN ÇIKMADI

Konu ile alakalı gerekli yerlere başvuruda bulunan belediyeye, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü engel oldu. Müdürlük, kitapta ‘kız kaçırma olayının bulunması’ gerekçesi ile kitabın yasaklı kitaplar listesine alındığını açıkladı.

“TARİHTE BU OLAY ZATEN VAR”

Konuyla ilgili konuşan Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, kitap dağıttırılmadan bir gün önce Milli Eğitim Müdürlüğünden okul idarecilerinin olduğu whatsapp grubuna kitabın dağıtılmaması konusunda uyarılarda bulunulduğunu ileri sürdü. Mutan, Troya’yı konu alan kitapta, kız kaçırma olayının olmasının gayet normal bir durum olduğunu, çünkü tarihte bu durumun yaşandığını hatırlattı.

Troya Savaşı’nın Truva’lı Paris’in Sparta Kralı Menelaus’un karısı Helen’i kaçırması sonucunda Yunanlıların Anadolu’daki Truva kentine saldırması sonuçu çıktığını hatırtalan Başkan Mutan şunları söyledi; “Kitabın 20'nci sayfasında bir kız kaçırma hikayesi var. Bu her yaş kız çocuğunun algısı için iyi olamazmış, okuyamaz, okunmazmış. Troya Savaşları'nın özünde zaten bir kız kaçırma olayı vardır. Paris Helen'i kaçırdığı için Troya Savaşı çıkmıştır. Tüm dünya bunu böyle biliyor. Biz bu konuyu tartışırken AK Partili bir meclis üyemiz vardı; o bile ‘Yav hala memlekette kız kaçırılıyor, böyle yasak mı olurmuş' diyerek tepki gösterdi. Troya Savaşının ruhu bu iken biz bu kitabı dağıttıramıyoruz. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'ya da konuyu söyledim ama bir hafta oldu halen dönmedi. Kitabı kendisine de gönderdik.”

KİTAP HALKA DAĞITILACAK

Mutan açıklamasının devamında kitabın önümüzdeki günlerde pazar yerinde bir stant kurularak halka dağıtacağını söyledi.