CHP’li Bircan, beyin kanaması geçirdi

CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdi. Bircan'ın kentteki bir hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Dün saat 15.45’te uçakla Iğdır’a gelen ve burada kurultay delgeleri ile görüşen Erdin Bircan, saat 23.00 sıralarında partililere, “Sabah kahvaltıda buluşmak üzere” dedikten sonra, oteline gitti.

Bugün sabah otele gelen partililer, inmediğini gördükleri Bircan’ın kaldığı odasını aradı, ancak cevap alamadı. Bunun üzerine odaya giden görevliler, Bircan’ın kapıyı açmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdi. Bircan’ı yarı baygın bir halde yerde bulan partililer ve otel görevlileri, 112 Acil’i arayarak yardım istedi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaptığı açıklamada, Bircan’ın kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındığını belirtti. Bircan’ın ameliyatının sürdüğüne işaret eden Ünlü, “Beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ın sağlığına kavuşması için gereken her şey yapılıyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın talimatıyla hastaneye takviye amaçlı cerrah gönderildi.” dedi.

Iğdır İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol da helikopter ile alanında uzman cerrah ve sağlık ekibinin Iğdır’a gönderildiğini bildirdi.

“Bircan’ın sağlık durumu iyi”

CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ ise Bircan’ın Iğdır’a dün akşam geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

“Bircan kente dün akşam geldi, sohbet ettik ve ben yanından ayrıldım o otele geçti. Sabah 10.55’te aradılar ‘milletvekilimizin durumu ciddi’ dediler, geldiğimde ambulans gelmişti hemen hastaneye kaldırdık. Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış ve beyin kanaması geçirmiş. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız hemen ameliyata aldı, kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi.”