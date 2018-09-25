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CHP’li Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmişti. Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

android-time 08:26 25 Eylül 2018
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CHP’li Erdin Bircan hayatını kaybetti
CHP Edirne milletvekili Erdin Bircan, kurultay çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmişti. Erdin Bircan yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti.

CHP’de olağanüstü kurultay çalışmaları kapsamında Iğdır’da beyin kanaması geçiren Bircan, 30 Temmuz’dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı. CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, 31 Temmuz’da Bircan’ın sağlık durumuna ilişkin olarak şunları söylemişti: ‘Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız ameliyata aldı ve kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu’ iyi dedi.

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Bircan daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçağa konularak tedavi amaçlı Ankara´ya götürülmüştü.

 

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Son güncelleme: android-time 09:3225.09.2018
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