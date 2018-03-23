CHP’li Çelebi’den ‘sandık güvenliğiyle’ ilgili çarpıcı açıklamalar

Uğur Dündar'ın gündeme yön veren programı Halk Arenası'nın bu haftaki konuklarından CHP Parti Meclis Üyesi Mehmet Ali Çelebi, önümüzdeki seçimlerle ilgili sandık güvenliğinden bahsetti. Çelebi, sandıkların korunması hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sözlerine “Yürekli olacağız ama akıllı da olacağız” diyerek başlayan CHP’li Çelebi, herkesin aklında bu son yasalarla ilgili sorular endişeler olduğunu ve bu endişeleri gidermek için bilgi vermek istediğini belirtip şu ifadeleri kullandı;

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“Şimdi en önemli mesele mühürsüz oylar ve zarflar meselesi… Madde 11’de bu yerini alıyor. Orada diyor ki “Oy pusulaların sadece sandık kurulunun ihmali ile mühürlenmemesi bu oy pusulalarını geçersiz kılmayacaktır. Yani burada o pusulaları geçerli kılacak olan şey o sandık kurulunun ihmalidir. O ihmali önlediğiniz zaman bu mühürsüzler geçerli olamaz. Peki bunu nasıl yapacağız…”