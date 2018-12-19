CHP’li Erbay: Sözcü’ye yönelik proje bir dava açılmıştır

FETÖ iftirasına maruz kalan SÖZCÜ'ye siyasi partilerin, STK'ların ve halkın desteği sürüyor. SÖZCÜ'nin Ankara bürosunu ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu üyesi Av. Burak Erbay, AKP Türkiye’sinde hukukun muhalefeti sindirmek için bir silah olarak kullanıldığını, Sözcü Gazetesi’ne açılan davanın da bu tür bir proje dava olduğunu söyledi.

CHP'li hukukçu Milletvekilleri, yazar ve yöneticileri ile ilgili FETÖ soruşturması kapsamında dava açılması nedeniyle Sözcü Gazetesi'ne destek ziyaretinde bulundu.

İLGİLİ HABER Milliyet yazarından SÖZCÜ yorumu: Vallahi ayıp, billahi günah

Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın başkanlık ettiği CHP heyetinin Sözcü Gazetesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamada bulunan CHP'li Erbay, “Avukatlık mesleğim süresince ülkemin çağdaş ve evrensel hukuk kurallarıyla yönetilebilmesi içim mücadele verdim ve halen de Milletvekili olarak bu mücadeleyi vermeye devam ediyorum. Geçen hafta içerisinde Sözcü Gazetesi'nin yazar ve yöneticileri hakkında açılan bir dava göstermektedir ki maalesef ülke olarak gerçek bir hukuk devleti olma yolunda bir arpa boyu yol almamışız ve yaşanan olumsuzluklardan ders çıkarmamışız” dedi.

“BU BİR PROJE DAVASI”

Emin Çölaşan, Necati Doğru ve gazete çalışanlarına açılan bu davanın bir proje dava olduğunu belirten Erbay, “Yıllarını FETÖ ile mücadeleye adamış usta gazeteciler Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında takipsizlik kararı veren savcı 3 gün sonra her nedense kendi kararına itiraz etmiş, itiraz üzerine bu iki usta gazeteci ve Sözcü Gazetesi yöneticileri hakkında FETÖ'ye yardım ettikleri gerekçesiyle dava açılmıştır. Bu durum göstermektedir ki artık bu ülkede 81 milyonun hiçbir hukuki güvencesi kalmamıştır. Bu tür proje davaların ülkeye büyük zararlar verdiği kısa bir süre önce açık ve net bir şekilde görülmüştür. Bu tür hatalara tekrar düşülmemesi için tüm yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz.” ifadelerini kullandı.;

İLGİLİ HABER Savcılık iddianamesinde Taraf ile SÖZCÜ aynı kefeye konuldu... Peki gerçek ne?

“ÇOK GARİP BİR DURUM”

Erbay, hukukun AKP'nin elinde insanları sindirmek ve toplumsal muhalefeti bastırmak için adeta bir silah olarak kullanıldığını söyleyerek, “Dünyada tutuklu gazeteci sayısında en üst seviyedeyiz. Şu an iki yüze yakın gazeteci hapishanede. Suçları ne diye baktığımızda sadece AKP'yi ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirmek ya da AKP'nin yolsuzlukları ve hukuksuzlukları ile ilgili haber yapmak. Gazetecinin işi bu zaten. Çok garip bir durum ama evrensel gazetecilik ilkesi olan iktidarın denetlenmesi konusunda yapılan haberler nedeniyle gazeteciler hakkında soruşturmalar açılıyor ve gazeteciler tutuklanıyor. Bunun son örneğini de Sözcü Gazetesi olayında görüyoruz.” dedi.

SÖZCÜ’YE YÖNELİK DAVAYI ELEŞTİRDİLER

Algı operasyonu başlatılan SÖZCÜ'ye Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri ile eski bakan ve Milletvekilleri de ziyarette bulundu. Ankara Temsilcimiz Saygı Öztürk ve yazarımız Emin Çölaşan'la görüşen Devlet eski bakanı Ahmet Esat Kıratlıoğlu, SÖZCÜ'ye yönelik olarak açılan davayı eleştirdi.

“SÖZCÜ’YÜ TÜM KALBİMİZLE DESTEKLİYORUZ”

Toplumsal Düşünce Derneği Genel Başkanı Fethi Bolayir, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, Ankara Angora Yürüyüş Grubu, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Atatürkçü Düşünce Derneği Ankara Batıkent Şube Başkanı Erdal Hatun, Çayyolu Ümitköy Şube başkanı Mehmet Ünal, Keçiören Şube Başkanı Fahrettin İmamoğlu, Sincan Şube Başkanı Fahrettin San ve Polatlı şube başkan yardımcısı Ali Özgür Bilgiç de “Halkın ve gerçeklerin yanında olan SÖZCÜ'yü tüm kalbimizle destekliyoruz” mesajı verdiler.

İLGİLİ HABER Meral Akşener'den Sözcü'ye destek ziyareti