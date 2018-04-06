CHP’li Erdoğdu: Büyüyen ekonomide(!) vatandaşın cebi yine boş

Türkiye ekonomisinin tarihinde görmediği bir ağırlıkta felakete doğru sürüklendiğini belirten Erdoğdu, "Hükümetin, vatandaştan ekonomik gerçekleri saklayarak ittirdikçe büyüyen kar topuna dönen bir enflasyonla karşı karşıyayız" ifadelerinde bulundu. Erdoğdu ayrıca, şeker fabrikalarının satışına da değinerek, "Sarayın bütçesinin 13 günü, 76 milyon liradır. Şeker fabrikalarına zorla ettirilen zararda 76 milyon liradır. Şeker fabrikaları zarar etmiyor. Amerikan şirketi bizim kanımızı daha çok emsin diye Amerikan temsilcileri şeker fabrikalarını satıyor" dedi.

Halk Arenası’nın bu haftaki konuklarından CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ülke ekonomisinin gidişatına dikkat çekti. Türkiye ekonomisi tarihinde görmediği bir felakete sürüklendiğini belirten Erdoğdu;

“Bunu bir felaket tellallığı olarak söylemiyorum. Bunu bu milletin bir vekili olarak bir uyarı anlamında söylüyorum. Dolar 4 lira, Euoru 5 lira, benzin 6 lira, elektriğe bir yıl içerisinde yüzde 10’un üzerinde zam keza doğalgaz da öyle, enflasyon iki haneli, faiz iki haneli, işsizlik iki haneli ve hükümetin bizden bu ekonomik gerçekleri saklayarak ittirdikçe büyüyen kar topuna dönen bir enflasyonla karşı karşıyayız” diye konuştu.

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“SARAYIN 13 GÜNLÜK MASRAFI ŞEKER FABRİKALARININ ZORLA ETTİRİLEN ZARARINI KARŞILIYOR”

Şeker fabrikalarının satışına da değinen Erdoğdu, “Sarayın 13 günlük masrafı, şeker fabrikalarının bütün zararlarını karşılıyor. Saraydaki 13 günlük masrafla, 2.5 milyon insanın hayatı değişiyor. Bakın sarayın bütçesinin 13 günü, 76 milyon liradır. Şeker fabrikalarına zorla ettirilen zararda 76 milyon liradır. Şeker fabrikaları zarar etmiyor. Amerikan şirketi bizim kanımızı daha çok emsin diye Amerikan temsilcileri şeker fabrikalarını satıyor…” diye ifadelerde bulundu.