CHP’li eski bakanın eniştesi Musul’a atandı

IŞİD tarafından 2014 yılında basılan ve dönemin Başkonsolosu, CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz ile personeli 101 gün süreyle rehin alınan Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, 4 yıl sonra yeniden açılıyor. Başkonsolosluk görevine halen Avusturalya Melbourne’de görev yapan ve CHP’li Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay’ın yeğeni ile evli olan Mehmet Küçüksakallı atandı.

2007 yılında hizmete giren Musul Başkonsolosluğu, 11 Haziran 2014'de DAEŞ militanları tarafından basılmış, o dönem başkonsolos olan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ile birlikte konsolosluk personeli ve ailelerinden 45 kişi, 101 gün boyunca rehin tutulmuştu. Musul Başkonsolosluğu'nun önümüzdeki aylarda açılması bekleniyor. Başkonsolosluk görevine halen Avusturalya Melbourne'de görev yapan ve CHP'li Adalet eski Bakanı Mehmet Moğultay'ın yeğeni ile evli olan Mehmet Küçüksakallı atandı. Daha önce de Irak'ta görev yapan Küçüksakallı, Nijerya, Suudi Arabistan, İrlanda ve İran'da da bulunmustu. Küçüksakallı, 2014 yılından bu yana Melbourne Başkonsolosluğu görevini yürütüyordu.