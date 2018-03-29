CHP’li Gürer: ‘Sucuk, köfte, kebap, döner, sulu köfte içine domuz katılmış’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’da yaptığı konuşmada, tüketicilere hileli gıda ürünü satanların ticaretten men edilmesi gerektiğini söyledi. Denetimlerin yeterli olmadığından yakınan Gürer, belediyelere gıda satışı ve ticareti yapılan yerler hakkında denetim yetkisi verilmesinin şart olduğunu belirtti. Gürer ayrıca, gıda ile ilgili yeni bir bakanlık kurulması önerisini de tekrarladı.

CHP'li Gürer, 5996 sayılı Kanun’la birlikte taklit, tağşiş ve bozuk ürünlerin 2011 yılından beri açıklanmaya başladığını ancak 2016 yılından sonra bu açıklamaların durdurulduğunu hatırlattı. Gürer, “Bakanlığa verdiğimiz yazılı soru önergesinin yanı sıra, kamuoyuna da bu konuda yaptığımız açıklamaların ardından Bakanlık bu konuda yapılan denetimlerle ilgili elde edilen verileri açıkladı. Yapılan denetimlerle saptanan et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata, enerji içeceğinin yer aldığı 282 parti ürün, 173 firma kamuoyuna açıklandı” dedi.

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YİYECEKLERDE DOMUZ ETİ KULLANILMIŞ

Açıklamaların görünenin çok az bir bölümü olduğunu anlatan Ömer Fethi Gürer, “At, eşek ve domuz etini halkımıza yedirmişler. Bildiğiniz gibi, domuz etinin kasaplık hayvan olarak düzenlenmesi de Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetleri tarafından 2006 yılında sağlandı. Bunun yanında, ülkemizde 3 tane de domuz çiftliği açıldı. Domuz artık kasaplık hayvan olarak tanımlanıyor ve büyük marketlerde de satışı yapılabiliyor. Sucuk, köfte, kebap, döner, sulu köfte, hatta karnıyarık ile kıymalı börek, lahmacun gibi yiyeceklerin içine bunlar katılmış. Bu sayı -biraz evvel de belirttiğim gibi- özünde düşük” diye konuştu.

İŞLETMELERİ BELEDİYELER DENETLEMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, denetimlerin artırılması gerektiğini de ifade ederek, “Tarım Bakanlığının bu konuda yeterli elemanı yok, ihbara dayalı uygulamalarla bu işlemler yürüyor. Oysa, bununla ilgili yapılması gereken, nüfusu 100 bini aşan her yerde, tüm belediyelerde laboratuarlar oluşturmak ve vatandaşın yediğinin, içtiğinin ücretsiz olarak gidip orada denetiminin yapılmasını sağlamak. Bununla ilgili kanun teklifi de verdim. Çünkü ülkemizde merdiven altı üretimin yanında, taklit ve içeriği sağlıklı olmayan ürünleri satan firmalar ne yazık ki arttı. Denetimlerin artırılması için Tarım Bakanlığının dışında, belediyelerden alınan yetkilerin de yeniden devri gerekiyor” şeklinde konuştu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI

Peynirde sütün olmadığını, balın içinde ise bal yerine şeker olduğunu kaydeden Ömer Fethi Gürer, “Bunun gibi içinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünleri insanlarımıza yedirmek durumunda kalmayın. Hükümet olarak bununla ilgili düzenlemeler yapın, denetimleri artırın. İnanıyorum ki yapılacak denetimler sonunda bu rakamlar çok yukarı çıkacak” dedi.

“EŞEK ETİ YEDİREN İŞLETMELERİN KAPATILMASI ŞARTTIR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Eğer bir insan ahlaksızca üretim yapıyorsa o korunmamalı, teşhir edilmeli, açıklanmalı, hatta bana kalırsa gıdada terör de cinayete eşdeğerdir. Bu anlamda, sabıkalandırıp ticaret yapamayacak derecede men edilmesi gerekir. İnsanımıza domuz etini yediren, at, eşek etini yediren işletmelerin mutlaka kapatılması şarttır; bu anlamda düzenlemelere ihtiyaç vardır.

Bir süredir bu konuda hükümete çağrıda da bulunuyorum. Gıda Bakanlığı ayrılsın, gıdayla ilgili yeni düzenlemeler getirilsin, geleceğimizi karartmasınlar…”

SAĞLIK BAKANI “KIRMIZI ETE BEYAZ ET BİLE KARIŞTIRILAMAZ”

Gürer'e, hükümet adına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yanıt verdi. Bakan Demircan, Türkiye’de gıdaların kontrolünün Tarım Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu belirterek, “değil domuz eti, kırmızı ete beyaz et bile karıştıramazsınız” dedi.

Bakan Demircan, “Eğer suç olan bir fiili işleyen varsa yakalandığında cezası verilir, onunla ilgili önlemler alınır. Aksi takdirde, birileri suç işledi, bunun genelleme yapın sanki böyle bir karar varmış gibi ortaya sunmak kabul edilebilir bir şey değildir” şeklinde konuştu.

GÜRER, “BANA AİT BİR AÇIKLAMA DEĞİL, TARIM BAKANLIĞI AÇIKLIYOR”

Oda tv’nin haberine göre; CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Demircan'ın yanıtının ardından söylediklerini çarpıtıldığı gerekçesiyle yeniden söz istedi. Ömer Fethi Gürer, “Domuz etinin, 2006 yılında, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri tarafından bu ülkede kasaplık hayvan olarak sayıldığını yok saydı. Ayrıca, benim burada konuştuklarımın hepsi Tarım Bakanlığının ilgili sitesinde, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmıştır… Bu, bana ait bir açıklama değildir; Sayın Tarım Bakanına sorsunlar, domuz etinin karıştırıldığı Tarım Bakanlığının ilgili sitesinde yer alır” diye konuştu.