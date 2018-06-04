CHP’li heyet FETÖ belgeleri için bakanlıkta

CHP Milletvekili Murat Emir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun olarak istenilip istenilmediğini araştırmak üzere Adalet Bakanlığına geldiklerini belirtti. Objektif, dikkatli ve ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını kaydeden Emir, "Bu iki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim buradaki asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir şekilde incelemek ve ortaya koymaktır" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Amerikalılar beni aradı, Fetullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan Cumhurbaşkanı’na soruyorum; Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmış mı” açıklamasında bulundu. Bunun üzerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da, iade talebi ve ekleri ile tüm evrakın tercümesinin, Adalet Bakanlığında olduğunu ifade ederek, İnce’yi hukukçu vekilleri ile Adalet Bakanlığına belgeleri incelemeye davet etti. Bu kapsamda CHP’den 4 kişilik bir heyet, FETÖ elebaşı Gülen’in iadesine ilişkin dosyayı incelemek üzere Adalet Bakanlığına gitti.

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gelen heyette Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras ve Avukat Efe Dikbıyık yer aldı.

Heyet adına girişte açıklama yapan CHP Milletvekili Murat Emir, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den usulüne uygun olarak istenilip istenilmediğini araştırmak üzere geldiklerini belirtti. Objektif, dikkatli ve ayrıntılı bir inceleme yapacaklarını kaydeden Emir, “Bu iki hukukçu arkadaşımın CHP ile herhangi bir bağı yoktur. Bizim buradaki asıl hedefimiz dosyadaki maddi gerçekliği açık bir şekilde incelemek ve ortaya koymaktır. Umuyorum ki Adalet Bakanlığı bürokraside gerekli yardımı yapacak ve olumlu uyumlu güzel bir çalışma yapacağız” şeklinde konuştu.

İHA