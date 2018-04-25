CHP’li İnce: Her parti kendi adayını göstermeli

Abdullah Gül açıklamasıyla parti içerisinde tartışma çıkaran CHP'li Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. Her partinin kendi adayını göstermesi gerektiğini vurgulayan İnce, "Gül aday olursa oyumu Erdoğan'a veririm demedim" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını vurguladı ve “Her parti kendi adayını çıkarmalı” dedi.

“Milletimiz rahat olsun, moralini yüksek tutsun. Türkiye’nin sorunlarına CHP kadroları çaredir” diyen İnce, parti yönetiminin olanca gücü ile çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Partimizin yetkili organları ne derse o olur. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim tavsiyem şudur. Her partinin kendi adayını göstermelidir, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85’lerin üzerine çıktığında, sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır.”

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“GÜL, SP'NİN ADAYI OLABİLİR”

İnce “CHP’nin Abdullah Gül’ü aday göstereceği” iddiaları için de “Ben CHP’nin, SP'nin, İYİ Parti’nin, HDP’nin kendi adayının olmasını matematik bilimine uygun buluyorum, inşallah öyle olacaktır”dedi. İnce, “Gül aday olursa oyumu Erdoğan’a veririm” şeklinde bir açıklama yapmadığını da ifade etti. Bu iddiayı gazeteci Nagehan Alçı yazmıştı. Sosyal medyada Gül ile ilgili yaptığı paylaşımın da “şahıslara yönelik bir isyan” olmadığını belirten İnce, “Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı. Saadet Partisi’nin adayı olmasında da hiçbir sakınca yoktur” dedi.

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CİHANER: GÜL OLAMAZ

Öte yandan CHP içinde Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İlhan Kesici de “Adayların YSK'ya bildirilmesi için yeteri kadar zaman var. İl başkanlarıyla da toplantı yapılacak. Sonuçta parti karar verecek” dedi. Kesici, CHP’nin kendi adayını çıkaracağını da vurguladı. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, “Memlekette hayırlı işler olacaktır, sabırlı olun, telaş olmasın. CHP olduğu sürece sıkıntı olmaz” dedi.

Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ise, partisinin kendi adayını çıkarmasını istedi ve “Abdullah Gül CHP’nin adayı olamaz. CHP adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime sahiptir. Hatta şuradaki rastgele birisi, o adı geçenden daha iyi bu işi yapar” dedi.