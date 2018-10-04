CHP’li kadınlar yerel seçim hazırlıklarına başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın yerel seçim hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği çalıştayların 3.’sü Kadın Kolları tarafından İstanbul Büyükada’da gerçekleştirildi. Çalıştaya katılan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Yerel seçimlerde partimizin uyguladığı kotaların çok üstünde kadın ve genç adaylarımızın olmasını hedefliyoruz. İstanbul’da kadınların temsiliyeti her zamankinden daha yüksek olacak” dedi.

CHP'nin İstanbul'da yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından önce 39 ilçe başkanı daha sonra da CHP'li 14 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirilen yerel yönetim çalıştaylarının 3.'sünde kadın kolları başkanları bir araya geldi. Çalıştaya CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman ve CHP'li ilçe kadın kolları başkanları katıldı.

Büyükada'da gerçekleştirilen ve iki gün süren çalıştayda kadının siyasetteki rolü, yerel yönetimlerde kadın temsiliyeti, yerel yönetimlere kadın bakışı, iletişim stratejileri gibi birçok başlıkta oturumlar düzenlendi. Çalıştayda konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP'li kadın kolları başkanlarına yerel seçim hazırlıkların detaylarını anlattı. Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanacaklarını vurguladığı konuşmasında yerel yönetimlerde kadınların temsiliyetinin de artacağını söyledi. CHP'li Kaftancıoğlu, “İstanbul'da kimlerin aday olacağından daha çok hangi ilçede nasıl bir aday profiliyle kazanabileceğimiz üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız. Bilimsel yöntemleri de kullanarak ortak akılla İstanbul'u kazanacak adaylarımızı belirleyeceğiz. Bu seçimlerde kadınların ve gençlerin temsiliyeti de her zamankinden daha yüksek olacak. Yerel seçimlerde partimizin uyguladığı kotaların çok üstünde kadın ve genç adaylarımızın olmasını hedefliyoruz” dedi.

“EMEĞİMİZ VAR TEMSİLİYETİMİZ DE OLACAK”

CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman da yaptığı konuşmada yerel seçimlerde kadın adayların önemine değinerek “Bizler biliyoruz ki kadınların insan hakları, çevre bilinci, hayvan hakları konusunda duyarlılıkları çok yüksek. Bu duyarlılıklarımızı yerel yönetimlere de yansıtmak istiyoruz. CHP İstanbul İl Kadın Kolları olarak emeğimizin karşılığı olan temsil hakkımızı koruyacağız. Emeğimiz var sözümüz de temsiliyetimiz de olacak” ifadelerini kullandı.