CHP’li Kaftancıoğlu’ndan ‘özür’ açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı televizyon programında 24 Haziran seçimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Seçim akşamı yaptığı seçim sonucu açıklamasına gelen tepkilere ilişkin soruyu yanıtlayan Kaftancıoğlu, özür diledi. Kaftancıoğlu, seçimlerin ardından istifayı da düşündüğünü söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Habertürk’te yayınlanan programda konuştu. CHP Kurultayı için gerekli İmzaların toplanıp toplanmadığına dair Canan Kaftancıoğlu ”İmza sayısını en iyi bilen toplayan kişilerdir. Rakam vermem bu anlamda doğru olmaz. ‘Olağanüstü Kurultay doğru değildir’ dedik, ondan sonra imzalar toplanmaya başladıktan sonraki süreç Parti tüzüğünde tarif edilmiş. Bu fikirde olan delegelerin imzaları genel merkeze gelir ve kurultay olur. Karşı çıkma gerekçemizde haklı olduğumuzu bir kez daha gördük. Doğru veya yanlış bir imza süreci başlamışken partiyi Türkiye kamuoyunda tartışmayı gereksiz buluyorum. Ben İstanbul örgüt ve delegasyonunda ortak eğilimin bu dönemde böyle bir şeyin doğru olmadığı yönünde olduğunu düşünüyorum. Mesele kamuoyu önünde rakamları tartışıyor olmamız” dedi.

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”İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”

Seçimden sonra istifa etmeyi düşündüğünü dile getiren Kaftancıoğlu, ”İstanbul özelindeki rakamları takip ederken Türkiye genelini görme şansım yoktu, hepimiz bu seçimi kazanacağımıza inanmıştık. ‘İkinci tura kalıyoruz’u erken söylememek gerekirdi. İstifa etmeyi bu nedenden değil de başka nedenlerden düşündüm. Bir değerlendirme yapıyorsunuz, bir başarı ve başarısızlık kriterlerini değerlendirince acaba bu gerekli midir diye kendime sormuştum.” dedi. Kaftancıoğlu, ”Parti tartışılırken bir de İstanbul İl Başkanı tartışılsın istemedim.” diyerek o nedenle bu kararını uygulamadığını belirtti.

“BUGÜN OLSA YİNE ARKASINDAYIM”

Canan Kaftancıoğlu darbe gecesi tweetlerine dair de açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, ”Bugün olsa yine aynı içeriği farklı bir üslupta yazardım. Darbeye dair düşüncelerim aynı, 20 Temmuz’da ”Bu Allah’ın bir lütfudur’ denildi” ifadelerini kullandı. Kaftancıoğlu, ” Bu büyüklük takıntısının altında …” diye başlayan Minareli tweetin ve peçeli genç kadın görüntüsü olan tweetin kendisine ait olmadığını ve bunlar ile ilgili yasal takip başlatıldığını açıkladı.

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“İKTİDAR İÇİN CHP İNANÇ VE KİMLİK SİYASETİ YAPMAZ”

CHP’nin, insanların inançları kimlikleri değil sorunlar üzerinden siyaset yapıldığı zaman iktidar olacağını belirten Kaftancıoğlu, ”CHP’nin bu topraklarda yaşayanların inancı ve etnik kimliği ile hiçbir işi olmaz iktidara gelmek için de inanç ve kimlik siyaseti yapmaz” dedi.