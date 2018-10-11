CHP’li Kaya: Davulun tokmağı sarayda olduğu sürece…

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesini öncesi basın toplantısı düzenleyerek, “Davulun tokmağı sarayda olduğu sürece Ziya Selçuk isterse her gün bir vizyon belgesi açıklasın” dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, partisinin İstanbul Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 15 Ekim’de açıklayacağı vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HANGİSİ GEÇERLİ OLACAK?

Herkesin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklayacağı vizyon belgesini merak ettiğini söyleyen Yıldırım Kaya, “Şimdi herkes Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 15 Ekim'de açıklayacağı vizyon belgesini merak ediyor. Biz de merak ediyoruz! Bakanın açıklayacağı vizyon belgesi mi geçerli olacak, yoksa AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kurduğu Eğitim Politikaları Kurulu üyelerinin söyledikleri mi? ‘Çıkışı yok, dönüşü yok, karma eğitim son bulmalı' diyen Eğitim Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Gündoğdu'nun söyledikleri mi? ‘Karma eğitimden vazgeçilemez' diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söyledikleri mi uygulanacak?” şeklinde sorular yönetti.

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SONUÇ DEĞİŞMEZ

Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, son kararı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği bir sistemde sonucun değişmeyeceğini iddia ederek, “Ziya Selçuk ne kadar iyi niyetli olursa olsun, kimi Milli Eğitim Bakanı yaparsanız yapın sonuç değişmez. Davulun tokmağı sarayda olduğu sürece de, Ziya Selçuk isterse her gün bir vizyon belgesi açıklasın, herkesin ağzına bir parmak bal sürmekten öteye geçemez, kangren olmuş eğitim sorunlarına derman olamaz” şeklinde konuştu.

“7 MİLLİ EĞİTİM BAKANI, 14 EĞİTİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ”

AKP'nin, en büyük başarısı, eğitimde hedeflediği başarısızlığa ulaşmasıdır diyen Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: “AKP, bu başarısızlığa, 7 Milli Eğitim Bakanı, 14 eğitim sistemi değiştirerek ulaşmıştır. Hedeflediği gibi, eğitimi bilimsellikten uzaklaştırıp içinden çıkılmaz bir hale getirmiştir. AKP'nin eğitim karnesi, başarısızlık, beceriksizlik, laik ve bilimsel eğitime düşmanlıkla doludur. Sonucu ise yetişmiş insan gücümüzün dünya standartlarının altında kalması, başarılı olanların da beyin göçüyle ülkeyi terk etmesidir. AKP, okul yapmakla, derslikleri arttırmakla, yeni üniversiteler kurmakla övünüyor. Ama İmam hatip okulları dışındaki okullarda ikili eğitim devam ediyor.”

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ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU TASLAĞI HAZIR

Yıldırım Kaya AKP'nin 16 yılda yerle yeksan ettiği, öğretmenlerimizin saygınlığını yeniden kazandırmak, ekonomik, sosyal ve çalışma şartlarını iyileştirmek için bir “Öğretmenlik Meslek Kanunu” hazırladıklarını söyleyerek hazırladıkları kanun teklifini salı günü TBMM Başkanlığına sunacaklarını belirtti.