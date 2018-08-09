CHP’li muhaliflerden başkent çıkarması! Toplanıyorlar…

CHP'de kurultay tartışmaları bitmedi. Parti içindeki muhalifler MYK'da yapılacak bir değişimin yeterli olmayacağını savunuyor. Kurultay talep edenler, delegelerle birlikte pazar günü Ankara'da toplanacak. Toplantıda tüzük kurultayı için imza verilip verilmemesi tartışılacak.

Pazar günkü değerlendirme toplantısında bundan sonraki yol haritası da belirlenecek. Muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışacak. Tüzük kurultayının toplanabilmesi için 248 delegenin imzası yeterli bulunuyor. Ancak bu kurultayda tüzüğün bir maddesini değiştirmek için yine 622 oy gerekiyor.

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İNCE’NİN DE KATILMASI BEKLENİYOR

Muharrem İnce’nin de katılması beklenen pazar günkü toplantı için Çağrı Heyeti adına delegelere gönderilen mesajda, “Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunan delegelerimiz ile bir araya gelip bundan sonraki yol haritamızı belirlemek üzere 12.08.2018 Pazar günü saat:14.00’te Ankara Latanya otelde toplantı düzenleyeceğiz. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Katılımınızı rica ederiz” denildi.