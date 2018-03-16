CHP’li Muharrem İnce: SÖZCÜ ve FETÖ olacak iş mi?

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar'ın Halk TV ekranlarından sunduğu 'Halk Arenası' programının bu haftaki konuklarından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, SÖZCÜ'ye yapılan kumpasla ilgili ortada çökmüş bir dava olduğunu belirterek, "SÖZCÜ ve FETÖ olacak iş mi yani... Çamaşır tozuyla şimendifer benzerliği gibi bir benzerlik" diye konuştu. Öte yandan programın diğer konuğu cesur gazeteci-yazar İsmail Saymaz da, son günlerde gündemden düşmeyen şeker fabrikalarının özelleştirilmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, SÖZCÜ’ye yapılan kumpası hatırlatarak önemli ifadelerde bulundu…

İnce; “Burak Akbay’dan da söz etmek lazım… Ortada çökmüş bir dava var. SÖZCÜ ve FETÖ olacak iş mi yani. Çamaşır tozuyla şimendifer benzerliği gibi bir benzerlik…”

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Araya giren Uğur Dündar ise, “İddianame Fehmi Koru’nun bir iddiasına dayanıyor. Ama Fehmi Koru geldi mahkemede dedi ki, “Ben şaka olsun diye söyledim bunları. Gerçeklikle hiçbir alakası yok” diyerek Koru’nun duruşmadaki ifadelerini hatırlattı.

Muharrem İnce, “FETÖ’ye üniversite kuranlar, FETÖ’ye banka kurduranlar, açılış kurdelasını kesenler kendilerine muhalefet edildiği zaman SÖZCÜ’ye bile FETÖ’cü diyebiliyorlar. Böyle de bir ahlaksız Türkiye’de yaşıyoruz” diye konuştu.