CHP’li Özel: Birileri için emeklilik günü

CHP'li Özel, CHP’yi ‘baba evi’ olarak niteleyerek, önceki seçimlerde iktidar partisine oy veren seçmenlere, “İlaç olsun diye oy verdiğin parti çiftçiyi süründürdü, emekliyi unuttu, gençlerin geleceğiyle oynadı. Demek ki vazgeçmek günüdür. Demek ki birileri için emeklilik günüdür. Kapılar ardına kadar açık, baba evi sizin de evinizdir” çağrısında bulundu. Özel, “Kazandığımızda yeniden demokrasiyi, yeniden toplumsal barışı, yeniden güçlü ekonomiyi, yeniden kardeşliği ve yeniden bu topraklarda yaşayan herkesin birbirine sarılmasını sağlayacağız” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel,Özel, 24 Haziran seçim çalışmaları çerçevesinde Yunusemre ilçesinin Muradiye Mahallesi'nde iftar sonrası miting düzenledi. Milletvekili adayları ve il yönetiminin de katıldığı mitingde Özel, “Bir baskın seçim süreciyle karşı karşıyayız. 16 yıldır ezilmekten, ötekileştirilmeden, şeytanlaştırılmaktan bıkmış, emekli, emekçi, işsiz, geniş halk kitleleri, engelliler, kadınlar bu iktidar bir an önce son bulsun istiyorlardı. Ancak bu iktidar normal yollardan yapılacağı bir seçimi kaybedeceğinden zamanın aleyhe işlediğinden son derece emindi. Bunun için bir baskın seçim, bir tuzak seçim planladılar. Bunu önce ittifak ortaklarına söylettirdiler sonra süreyi iki ay daha öne aldılar” dedi.

İKİ PLANLARI VARDI

Özel, şunları kaydetti: “İki tane planları vardı. Yeni kurulmuş bir parti, süresi dolmadığı için seçime giremesin, onun seçime giremediği yerlerde fazla milletvekili çıkarsınlar. Bu oyunu CHP ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 15 demokrasi kahramanı ile çökertti. İkinci plan, partiler iyi cumhurbaşkanı adayı bulamasınlar, seçim vaatlerini anlatacak zaman bulamasınlar, Türkiye bir kez daha 5 yıl süreyle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve Recep Tayyip Erdoğan'a mahkum olsundu.

DEVLETİN ADAYI İLE MİLLETİN ADAYI YARIŞACAK

Bu seçimlerde devletin adayı ile milletin adayı yarışmaktadır. Devletin adayı, bütün devlet imkanlarını partisinin hizmetine sunuyor, 3 büyük uçak, 11 jet, 30'dan fazla helikopter, 200'den fazla makam aracıyla, ilçe başkanlığı yapan kaymakamlarıyla, il başkanlığı yapan valileriyle, rakiplerine alaylı söz konuştuğunda onu utanmadan alkışlayan subayları ve komutanlarıyla CHP'ye karşı parti devletinin gücüyle çıkıyor. Bu OHAL düzeni, bu baskı düzeni, bu eşitsizlikler bitsin isteyen milletimizin adayı ise Muharrem İnce'dir.



ÇİFTÇİYE HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

Birileri gibi dozerlerle çılgın proje yapmıyoruz. Çılgın projeyi, yüreklere, zihinlere ve ekonomiye yapıyoruz. Çiftçi, borç altında ezilmektedir. Bu vakitten sonra bir hayat öpücüğü, bir suni teneffüs, bir kalp masajı yapılmalı. Çiftçiyi hayata bağlamak için çılgın projemiz, zirai krediler, ihtiyaç kredileri, kredi kartı borçlarında bir sefere mahsus bütün kredi faizlerini siliyoruz, anaparayı faizsiz iki yıla, arzu ederlerse düşük destekleme faiziyle beş yıla kadar bölüyoruz. Sadece çiftçinin değil kredi kartı borçlusu işçi kardeşlerimiz, işsiz ve emeklilerimizin de kredi kartı borçlarının bütün faizlerini siliyoruz.

TAKLİDİNE DEĞİL KILIÇDAROĞLU'NA İNANIN

Şoför esnafı için, çiftçiler için ÖTV ve KDV'yi kaldırıyor, mazotu 3 TL'ye indiriyoruz. Muharrem İnce'nin iktidarında asgari ücretten düşük emekli maaşı olmayacak, daha sonra da tüm emeklilere birer maaş ikramiye verilecek. Taklidine değil, taklitçisine değil, kopyacısına değil, emekliye bunu ilk kez söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na inanın. CHP iktidarında ilk yapacağımız iş, asgari ücretten vergiyi kaldırmaktır. Asgari ücretten vergi kalkınca işverenin sırtına yük gelmeden asgari ücret 2200 TL olacaktır. Haftalık çalışma saatini 40 saate indiriyoruz. Bugün 50 saat çalışan bir işçiye 4 saat fazla mesai ödenirken, ağustostan itibaren 10 saat fazla mesai ödenecek.

BİRİLERİ İÇİN EMEKLİLİK GÜNÜ

Sakın başındakilere bakıp AK Parti'ye oy verene, MHP'ye oy verene öteki muamelesi yapmayın. Bizim evde öteki yok, onlar kutuplaştırdı, sen kucaklaşacaksın. Onlar ötekileştirdi, sen ötekinin hakkını savunacaksın. CHP, baba evidir, her ev gibi bu evin de bir tapusu var. Tapuda Özgür Özel yazmaz, Muharrem İnce yazmaz, Kemal Kılıçdaroğlu yazmaz. Ne Ecevit yazıyordu, ne İnönü. Tapu bir kişinin üzerine kayıtlı o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İlaç olsun diye oy verdiğin parti çiftçiyi süründürdü, emekliyi unuttu, gençlerin geleceğiyle oynadı. Demek ki vazgeçmek günüdür. Demek ki birileri için emeklilik günüdür. Kapılar ardına kadar açık, baba evi sizin de evinizdir.”