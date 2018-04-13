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CHP’li Özel: Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor. OHAL, güvensiz ortam oluşturdu" dedi. 

android-time 19:21 13 Nisan 2018
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Döviz, OHAL nedeniyle yükseliyor. OHAL, güvensiz ortam oluşturdu" dedi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, partililerle Turgutlu’da esnaf odalarını ziyaret edip, oda başkanlarının sorunlarını dinledi.

Başkanların sorunlarını not alan CHP heyeti, çözüm yolları arayacaklarını ve en kısa sürede çözüm çabası içinde olacaklarını söyledi. Dövizdeki yükselişi OHAL’e bağlayan CHP’li Özel, “Bugün Türkiye’de dolar yükseliyorsa faiz yükseliyorsa euro yükseliyorsa bunun bir tek sebebi var; hepiniz biliyorsunuz. Piyasalarda güven yok. Öngörülebilirlik denilen, insanların önünü görmesi, şirketlerin önünü görmesi şu an mümkün değil. Bunu TÜSİAD söyledi. TÜSİAD’a laf ediyorlar. Bazı işveren temsilcileri söyledi, söylüyorlar. Sizin de bunları cesaretle söylemeniz lazım. Bugün Türkiye’de olağanüstü hal var. Olağanüstü hal demek, bir ülkenin öngörülebilir olmaktan çıkması demek. Yani olağanüstü hal demek, ülkenin ekonomisinin gelecekte ne olacağının görülmemesidir. Hukuk sisteminin ne olacağının görülmemesi demektir” diye konuştu.

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ TUR YILDIZ BİÇER İLE BİRLİKTE MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDEKİ ODALARI ZİYARET EDEN CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL, DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞİ OHAL'E BAĞLAYARAK, "DÖVİZ, OHAL NEDENİYLE YÜKSELİYOR. OHAL GÜVENSİZ ORTAM OLUŞTURDU" DEDİ.

CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ TUR YILDIZ BİÇER İLE BİRLİKTE MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDEKİ ODALARI ZİYARET EDEN CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL, DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞİ OHAL’E BAĞLAYARAK, “DÖVİZ, OHAL NEDENİYLE YÜKSELİYOR. OHAL GÜVENSİZ ORTAM OLUŞTURDU” DEDİ.

Türkiye’ye yatırım yapılmasına yönelik kararların OHAL nedeniyle ertelendiğini savunan CHP Grup Başkanvekili Özel, “Bugün dolar 4.20’ye dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3.50’nin altına iniyor. Euro 5 lirayı geçti. OHAL kalksın, 4.30’un altına iniyor. Bugün faizler yüzde 20’leri zorluyor, brüt olarak. OHAL kalksın, 3- 4 ay içinde yüzde 10’a yaklaşıyor. Bugün OHAL varsa kimsenin hukuk güvencesi yok. Kimsenin iş güvencesi yok. Yurt dışından para gelmiyor. Sıcak para akışı kesildiği için Katar’dan getirilen birtakım zorlama desteklerden bahsetmiyoruz. Bütün dünyadaki serbest ekonomilerden Türkiye’ye paranın gelmesi, Türkiye borsalarındaki hisse senetlerinin satın alınması, Türkiye’ye yatırım yapma kararlarının verilmesi OHAL’den dolayı erteleniyor” dedi.

DHA

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Son güncelleme: android-time 20:0113.04.2018
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