CHP’li Özel: Erdoğan’ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak adayı açıklayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklama geldi. CHP'nin adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği zamanda açıklamayacaklarını ifade eden Özel, "Erdoğan'ı en çıldırtacak zamanda, en çıldırtacak şekilde, en çıldırtacak adayı açıklayacağız" dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı merakla beklenirken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP adayı ile ilgili yaptığı açıklamalara dikkat çeken Özel, “Birileri gündemi belirleyememekten, belirlediğimiz gündemin peşinden koşmaktan dolayı çılgına dönmüş durumda. YSK takvimi açıkladı, son tarih belli. O tarihten önce bizim adayımız açıklanacak.Bu emin olsunlar ki Recep Tayyip Erdoğan’ın keyfine, dileğine uygun bir zamanda değil, bizim tercihlerimize ve istediğimiz zamanda olacak. Onu en çıldırtacak zamanda en çıldırtacak şekilde en çıldırtacak adayı açıklayacağız” dedi.

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DAVUTOĞLU YORUMU

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun en son yaptığı açıklamaya ilişkin de Özel, “Davutoğlu bağlılığını bildiriyor, mealen tercüme gerekir, kurucu ilkelerinden uzaklaşmama, 3Y’yi niye sayıyor dersiniz? Erdemliler hareketiydik bunu niye hatırlatıyor, yolsuzluğun arttığını o da görüyor, olmasın. Davutoğlu’nu çok dikkatli dinlediğinizde bir önceki başbakanın milletvekili adayı olmadığını görüyorsunuz. ‘Siz bana ol deseniz’ de milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinin kuşkusu var. Harcanan kulübünün üyesidir” ifadelerini kullandı.

“CHP’Yİ YIPRATMAK İSTEYEN LOBİ VAR”

Özgür Özel, CHP’yi yıpratmak isteyen bir lobinin oluştuğunu savunarak, “CHP´yi yıpratmak isteyen lobi var. Aslı astarı olmayan söylentilerle ihtimaller ortaya konup bu ihtimallerin tartışılması gündemde tutulmasıyla partinin enerjisini başka noktaya harcamak isteyenler var. Geçmişte gündemimizde olmayan bugün de gündemimizde olmayan meseleyi ifade etmek durumundaydık. Partide olmayan tartışmayı varmış gibi göstermeye çalışan bir yapı” DHA