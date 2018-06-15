CHP’li Özel, seçimle ilgili 3 önemli çağrıda bulundu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halk Arenası'nda seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sandık güvenliğiyle ilgili bütün tedbirlerin alındığını ifade eden Özel, vatandaşlara 3 önemli çağrıda bulundu.

Türkiye'nin en güveni­lir kişisi Uğur Dündar'ın sunduğu ‘Halk Arenası' yine günde­mi belirliyor. Bu hafta İzmir’de yapılan programın konukları arasında olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SEÇMENE 3 ÇAĞRIDA BULUNDU

Sandık güvenliğiyle ilgili ciddi önlemlerin alındığını ifade eden Özel, “Biz geçtiğimiz seçimde trafoya kedi sokmasınlar diye bakıyorduk. Ne yaptı namussuzlar, ana trafoya (YSK’ya) kaplan soktular. YSK konusunda tedbiri en üst seviyede alıyoruz. Buradan açıklıyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı, 50 bin kişilik avukat ordusunu hazırda tutuyor. Baskın seçime rağmen bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle hazırlandılar. Teknik, insani alt yapımız hazır ama hala daha desteğe ihtiyacımız var. O konuda çağrımız 81 ilimize; oyunuzu kullanmada 3 tane görev bekliyor sizi. 1- Kararsızları gözünden tanıyıp onu ikna etmek. 2- Oyumuzu kullanmak ve Muharrem İnce’ye o oyu vermek. 3-Attığın oya, namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkmak” dedi.