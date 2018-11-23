CHP’li Özel: Soğan depolarına baskının ekonomideki yangını söndüreceğine inandıramazlar

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır, mutfaktaki yangın nasıl söndürülür diye beklerken birileri soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, halkın, milletin aklıyla, zekasıyla alay etmektir" dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, bu hafta sadece Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyan kanun teklifinin kabul edildiğini belirterek, “Teklifin, İçtüzüğün verdiği tüm olanaklarla engelleneceğini söylemiştik. Üç günde sadece dört maddelik bir kanunu geçirebildiler. 30 maddelik bir kanunu daha bitirmeyi planlıyorlardı ancak bunun olanaklı olmadığını gördüler” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın, Meclis başkanlığını tarafsız bir biçimde yapacağına ilişkin bütün taahhütlerine karşın “uygulamada tamamen sarayın Meclisinin başındaki saray zabiti rolünü sürdürdüğünü” öne sürdü.

Yıldırım’ın, AKP’den imzalanarak verilen kanun tekliflerine geçiş üstünlüğü sağladığını savunan Özel, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Meclise sunulduktan sekiz gün sonra kanunlaştığını kaydetti. Özel, CHP grup başkanvekilleri imzasıyla, Katar’dan Türkiye’ye hediye edilen uçağın iadesine ilişkin 27 Eylül’de kanun teklifi verdiklerini belirterek, aradan geçen zamana karşın kanun teklifinin komisyona dahi yollanmadığını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özel, “Katar’ın isminden, uçağın cisminden, sarayın tepkisinden korkan Binali Yıldırım, bunu komisyona yollayamıyor. Biz, bir yanda iktidardan gelen geçiş üstünlüğüne sahip kanun teklifleri bir yanda Binali Yıldırım’ın saray ambargolarıyla karşı karşıyayız.” diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, “Cumhurbaşkanının damadının orduya silah satması anayasaya uygun mu?” sorusunu yönelttiğini anlatan Özel, Akar’ın bu soruya cevap verdiğini ve gazetecilerin de bunu haber yaptığını kaydetti. Özgür Özel, “Damat rahatsız olmuş, avukat başvurmuş ve Sulh Ceza Hakimliği, ‘haberi karartın’ kararı vermiş. Bu haberin içinde sorulan soru, verilen cevap ve gerçekler dışında ne var? Yaptığınız işte bir anormallik yoksa milletin okumasına neden engel oluyorsunuz. Bir ailenin devletin tepesine çöreklenmesini gösteren somut bir örnektir ve basın özgürlüğü açısından da son derece utanç vericidir.” dedi.

“Aynı vaatleri vermeye devam ediyorlar”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, bütçe görüşmeleri sırasında vergi sistemine ilişkin söylediği sözlerini eleştiren Özel, 3 Kasım 2002’deki AKP’nin seçim beyannamesi ve 1 Eylül 2014’teki hükümet programında konuya ilişkin yer alan bölümleri okudu. Özel, “17 yıl önce iktidara gelmeden önce, bundan dört yıl önceki hükümet programı ve dünkü Berat Albayrak’ın sözleri, kes kopyala yapıştır. Başka hiçbir şey yok. Aynı vaatleri vermeye devam ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Hakkari Süngütepe Üs Bölgesi’ndeki kazaya ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulması tekliflerinin reddedildiğini hatırlatan Özel, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, Genel Kurula, “topla ilgili herhangi bir sorun olmadığı, atış yapılabilir durumda olduğu, mühimmatta herhangi bir arızanın tespit edilmediği ortaya çıkmıştır” şeklinde bilgi verdiğini, teknik heyetin ön raporunda ise “Kazanın sebebi belirlenene kadar sorunlu görülen top ve mühimmatın kullanımı askıya alınmıştır” denildiğini aktardı.

Özel, “Meclisi, kendi grubunu ve MHP grubunu yanlış yönlendiren bir grup başkanvekilinin nasıl hatalı bilgi verdiği, daha soruşturma sürerken çıkan ön raporda da ortaya çıkıyor. Açık açık Meclise yanlış bilgi veriyorlar.” görüşünü savundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Komşuluk Politikaları ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn’ın Türkiye ziyaretine değinen Özel, şöyle devam etti:

“İki üst düzey AB bürokratıyla görüşme yapmışlar, sayfa sayfa bunları duyuruyorlar, televizyonlarda övgüyle bahsediyorlar ve yalvar yakar olmuşlar. AKP iktidara geldiğinde biz AB’nin kapısındaydık. Tam üyelik müzakerelerinin sırasındaydık ve AB, Türkiye’ye bahane bulamaz hale gelmişti. Bunlar da onun üstüne gelip Ankara’da güneşli havada havai fişekler patlatarak bunun siyasi rantının üstüne konmaya çalıştılar. Bugün de ‘Mogherini ile görüştük, bu AB-Türkiye ilişkileri açısından önemli bir gelişmedir.’ diyorlar. Görüştükleri Avrupa Birliğinin iki tane üst düzey bürokratından başka bir şey değildir. Bu çaresizliği, Türkiye’nin getirildiği zor durumu da gözler önüne sermek gerekiyor.”

Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bu bilgiyi teyit ederek, “değerlendirebiliriz” dediğini ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da “böyle bir görüşme olabilir” dediğini anlatan Özel, “El sıkışmaya kalkmayın. Fesli deli Kadir’in elini sıktığınız, öptüğünüz gibi cümle aleme sizi rezil ederiz. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı sıfatını taşıyan birisinin, bu kadar ciddi bir cinayette önemli rolü olduğu konusunda çok ağır şüpheler olan birisinin elini tutmaya kalkması Türkiye Cumhuriyeti devletine yapılabilecek büyük bir kötülüktür.” diye konuştu.

Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın bütçe sunumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Özel, “Çocukken, ‘Alis Harikalar Diyarında’ diye hikaye okuyorduk, burada da damat harikalar diyarında. Damat hayal görüyor, bu ülkede yaşamıyor. Tahmin ediyorum, ‘devletin kasası hiç olmadığı kadar dolu’ derken kendi kasasından, cüzdanından bahsediyor olabilir.” dedi.

Soğan depolarına yönelik denetimlerin anımsatılması üzerine Özel, “Millet cüzdandaki, sokaktaki, pazardaki yangın nasıl bastırılır, mutfaktaki yangın nasıl söndürülür diye beklerken birileri soğan depolarını bastırıyor. Tamamen algı yönetimidir, milletin aklıyla, zekasıyla alay etmektir. Soğan depolarındaki baskının ekonomideki, mutfaktaki yangını söndüreceğine milleti inandıramazlar.” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, “AK Parti milletvekillerinin de arasında olduğu bir heyet Almanya’ya ziyarette bulundu. Döndüklerinde ise ‘federal sistemi görüştük’ açıklaması yapıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Özel, “MHP ve Devlet Bahçeli’ye, Adalet ve Kalkınma Partisinin süprizleri devam ediyor. AKP’nin gerçek yüzü ortada. Milliyetçiliği ayaklar altında ezmekle övünen bir partinin, MHP’ye yaşatacağı daha çok şoklar var.” diye konuştu.

AA