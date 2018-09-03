CHP’li Öztrak: Gündemimizde kesinlikle ittifak yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirterek, "Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok" dedi.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Öztrak, bugün enflasyon rakamlarını açıklandığını ve aylık enflasyonunu yüzde 2,3 olduğunu hatırlatarak, bu rakamın rekor olduğunu söyledi. Yıllık enflasyon oranının ise 17,9 olduğunu belirten Öztrak, daha sonra şunları söyledi:

“Bu rakam yıllık enflasyon oranı olarak tüm serinin rekoru. İlk 8 ayda gerçekleşen yüzde 12,3’lük enflasyon oranı da tüketici fiyatları bazında. Buda rekor. Ve ilk kez, ilk 8 ayda çift haneli rakamları yakalamış bulunuyoruz. Önümüzdeki döneme baktığımızda özellikle üreteci fiyatlarının Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 32,13 oranında artmış olması ve çekirdek enflasyon rakamları enflasyondaki bu hızlanmanın süreceğini gösteriyor.”

‘GÜNDEMİMİZDE KESİNLİKLE İTTİFAK YOK’

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, bir basın mensubunun, ‘Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında bir ittifak gündemde. Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bir ittifak arayışı var mı? Özellikle HDP ile bir ittifak yapılacağı konuşuluyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Cumhur cephesinin ne yapacağını bilemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim bir iddiamız var. Biz diyoruz ki belediyeciliği biz biliriz. Bu nedenle de biz bu seçimlere tabanda mutabakatı sağlayacak, bundan önceki seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş, Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermiş, diğer partilere oy vermiş seçmenlerinde oyunu alabilecek, en yüksek oyu alacak, millete yapacağı hizmetlerin en üst seviyede olacağa halkın belediye başkanları ile çıkacağız. Gündemimizde ittifak yok. Ben bunu söylüyorum diyorlar ki yarım ağızla söylediler. O zaman yarım ağızla söylediğimi düşünen değerli basın mensupları dudaklarımı okusun. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok.”

‘BU SEÇİMLER, MİLLETE HİZMET SEÇİMİ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztark, yerel seçim hazırlıkları ile ilgili yöneltiler soru üzerine ise şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yerel seçimlerin Türkiye’nin kaderi bakımından en önemli seçimlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Tek adam parti devleti rejiminin sınırsız, keyfi, frensiz bir şekilde ilerlemesini durduracak, Türkiye’de yeniden demokrasi standartlarını güçlendirecek seçimin yerel seçimler olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bu yerel seçimlerin millete hizmet seçimi olduğunu da düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar ben, ‘belediyeciliği biliriz’ derken şunun altını çiziyorum. Gidin İstanbul’a, bakın bütün belediyelere. İnsanlar nerelere gidip nefes alıyor. Hangi belediyeler var oralarda? Dolayısıyla bu çerçevede hem projelerimiz hem de yerel projelerimiz konusunda, adaylar konusunda çalışmaları bu konuyla ilgili genel başkan yardımcısı arkadaşımız yapıyor. Zaman zaman sizleri de bu konuyla ilgili bilgilendiriyor. Partiye de bilgi veriliyor. Ve süratle bu yönde ilerliyoruz. Bakın şunu söyleyeyim; bugün şununla ittifak yapılacak, bununla ittifak yapılacak, şu geliyor, bu geliyor bu lafların hepsi yerel yönetimlerde yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının korkusuna kapılmış olan seslerdir.”

‘HALKIN ADAYLARI İLE YÜRÜYECEĞİZ’

Öztrak, partisinin yerel seçimlerdeki adayları ile ilgili yöneltilen soruya da şu şekilde cevap verdi:

“Tabanda tüm seçmenlerin oyunu alacak, bundan önce başka partiye oy vermiş seçmenlerin oyunu alacak tabanı birleştirecek adaylar ve politikalar olacak. Tüm seçmeni birleştirecek ve tüm seçmene hitap edecek halkın adayları ile yürüyeceğiz.”

DHA