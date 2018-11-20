Skandallar zinciri sınav!

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İçişleri Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavında tam bir skandallar zinciri yaşandığını söyledi. Öztunç, 'Sayın Bakanın bu konudan haberdar olduğunu sanmıyorum' dedi.

Öztunç SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'nda geçen nisan ayında yapılan görevde yükselme sınavıyla ilgili kendilerine onlarca şikayet geldiğini kaydetti. Onbinlerce kişinin girdiği sınavla ilgili olarak Öztunç şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı içinde kendi personeline bile adil davranılmıyor. Bakanlık kurum içinde yıllarca emek vermiş insanların görevlerini daha iyi yapabilmeleri için boş kadrolara geçişi için 21 Nisan'da sözlü sınav 17 Temmuz'da da sözlü sınav yapıyor. Ama bakanlık İçişleri değil sanki İşişleri. Kurum içinde kendi personelini ayıran bir durum yaşanıyor. Liyakat yok ama yükselme var.

Yapılan sınavda hizmet süresi yedi yılı aşmış personel sınavdan 75 almış ancak sözlü sınavdan 30 almış, 7 yıllık bir personel 96.6 puan almış ama sözlüden 42 almış…böyle onlarca örnek var. Bir de bakıyorsunuz sınavdan 63 alan personel sözlü sınavdan 100 almış. Sadece birkaç örnekte sözlü ve yazılı sınavın uyumlu olduğunu görüyoruz.

Sayın Bakanın bu konudan haberdar olduğunu sanmıyorum. Çünkü kendisinin de işini bilmeyenlerle, tecrübe edinmemiş isimlerle çalışmak isteyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü buradaki ayrımcılık ‘kim daha bizden' anlayışına dönüşmüş. Böyle bir yapının sürdürülebilirliği ve yönetilebilirliği söz konusu olamaz.

Bize ulaşan vatandaşlar ‘Hakkımı yiyenleri Allah'a havale ediyorum' diyor. Biz bu konunun takipçisi olacağız. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da konuya el atmasını bekliyoruz.”