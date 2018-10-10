CHP’li Şevkin İçişleri Bakanı’na cinayetleri sordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana’daki faili meçhul cinayetler ve kaçırma olaylarıı TBMM’ye taşıdı. Adana’da 2005 ve 2017 yılları arasında yaşanan cinayet ve kaçırma olaylarının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen fail ya da faillerin bir türlü adalet önüne çıkarılamadığını anımsatan Şevkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan faili meçhulleri aydınlatmasını istedi.

Süleyman Soylu tarafından yanıtlandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi veren Şevkin, Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi mezarlığında 26 Ocak 2017'de meydana gelen olayda 3 kişinin uzun namlulu silahlar ve tabancayla öldürülmesinin ardından geçen süre zarfında zanlı ya da zanlıların bulunamadığına dikkat çekti.

Şevkin, “İnfaz edilen 3 erkek vatandaşın (Ufuk Altun, Eser Binen, Refik Bingül) ailelerinde büyük bir üzüntü hakimdir. Öte yandan Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşilevler Parkı'nda dövülüp kaçırıldığı öne sürülen berber çırağı 18 yaşındaki Suat Bebek, öğrenci 19 yaşındaki Ramazan Sofi ve garson 21 yaşındaki Emin Saçan'dan olay tarihi olan 18 Mayıs 2005'ten bu yana herhangi bir haber alınamamıştır. Görgü tanıklarının anlattığına göre bir minibüsten inen 8-9 kişilik grup gençlere saldırdıktan sonra plakası belirsiz bir araca bindirerek kaçırmıştır” dedi.

Şevkin, Soylu'ya “Şehit cenazeleri üzerinden siyaset yapmayı bırakıp failli meçhulleri aydınlatma” çağrısında bulunup şu soruları sordu: “Son 16 yılda Türkiye'deki faili meçhul cinayet sayısı kaçtır? İçişleri Bakanlığı'nda son 16 yılda faili bulunamayan cinayet ve kaçırma olaylarıyla ilgili istatistiki veri mevcut mudur? Varsa, kamuoyu ile paylaşılacak mıdır? Adana'daki cinayetler ve faili meçhul olaylar hakkında ne yapılmıştır?”