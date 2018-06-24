CHP’li Tanal’dan kritik uyarı

CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sandıklarında bazı kişilere İşiçleri Bakanlığı'nın ismi kullanılarak müşahit kartı hazırlandığını belirterek sandık görevlilerini tutanak tutmaları konusunda uyardı.
CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal, seçim sandıklarında bazı kişilere İşiçleri Bakanlığı'nın ismi kullanılarak müşahit kartı hazırlandığını belirterek sandık görevlilerini tutanak tutmaları konusunda uyardı.
Tanal, İçişleri Bakanlığı’nın müşahit kartı düzenleme yetkisinin olmadığını belirtti.
CHP’li milletvekili Ahmet Akın da söz konusu kartların Erzurum’da tespit edildiğini belirterek sandık kurulu ve ilçe seçim kurullarını uyardı.