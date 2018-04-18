CHP’li Tanrıkulu: OHAL’de yapılacak seçim dürüst olmayacaktır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL'in uzatılacak olmasını eleştirerek "OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında OHAL’in uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin bugün Meclis’te görüşülecek olmasını değerlindirdi. Sezgin Tanrıkulu, demokrasinin güçlendirilmesiyle darbecilere karşı çıkılabileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır. OHAL, 21 aydır devam ediyor, muhtemelen 3 ay daha uzatılacak ve Türkiye erken seçime OHAL şartlarında gidecek. Bunu özgürlükler, adalet ve demokrasi bakımından kabul etmek mümkün değil. Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’yi OHAL’siz aldı, 14 yıl bu şekilde yönetti. Şimdi 2 yıldır da Türkiye’yi bir baskı, zulüm rejiminin adı olan ve ona dönüşen OHAL rejimiyle yönetmek istiyor. OHAL koşullarında yapılacak seçim dürüst ve adil olmayacaktır, baskı ortamında gerçekleşecek bir seçim olacaktır. Ama her şeye rağmen biz ana muhalefet partisi olarak seçim konusunda da iddialıyız. Üzerimize düşen ne varsa bunu da yapacağız. Halkımız umudunu yitirmesin”

ANKARA ,(DHA)