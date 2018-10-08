CHP’li Tarhan: Dolar yükseldikçe elektrik faturaları da yükseliyor!

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, elektrik faturalarının her geçen gün zamlanmasıyla ilgili meclise araştırma önergesi sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarhan, “Pek çok enerji şirketinin devletle garanti alım sözleşmesi var. Tamamı döviz üzerinden. Dolar yükseldikçe faturalar da yükseliyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan yılbaşından bu yana elektrik faturalarının yüzde 45 zamlandığını söyledi. TBMM'ye araştırma önergesi veren Tahsin Tarhan enerji şirketleriyle köprü ve otoyol benzeri garanti alım taahhütlü sözleşmeler imzalandığını bu sebeple her gün dolar üzerinden ödeme yapıldığını belirtti. Dolar yükseldikçe elektrik faturalarının da yükseldiğini söyleyen Tarhan'ın önergesinde şu ifadeler yer aldı; “Türkiye’de elektriğin yaklaşık 4’te 1’ini kamu, yani Elektrik Üretim AŞ üretiyor.

ŞİRKETLERE FAYDA SAĞLAMAK İÇİN

Geriye kalan 4’te 3’ü ise özel şirketlerin özelleştirme yoluyla devletten aldığı ya da yurtdışından getirdikleri krediyle kendilerinin yaptığı santrallerde üretiliyor. Dolayısıyla zamlar yüzünden vatandaşın cebinden çıkacak paraların yaklaşık yüzde 25’i kamu kurumuna, geri kalan asıl büyük kısım olan yüzde 75’lik pay ise sayıları 300’e yaklaşan özel sektöre ait elektrik şirketlerinin kasasına girecek. Döviz kuru ve ekonomik kriz bahane edilerek yapılan zamlar yandaş elektrik dağıtım şirketlerine fayda sağlamak için yapıldı.

YÜZDE 45 ZAMLANDI

Manipülasyon ve kriz yok söylemleri maalesef gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye doğru yönetilmezse içinden zor çıkacağı büyük bir krizin içerisindedir. Uygulanan politikaların ekonomiye yeni bir yön vermesi beklenirken, iktidarın tüm yükü vatandaşın sırtına yüklemeye çalışması kabul edilebilir değildir. Yılbaşından bu yana elektrik fiyatı yüzde 45 arttı. Bununla beraber iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar vatandaşın bütçesini daha da daraltırken, elektrik şirketlerinin kasaları dolup taşmaktadır.

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLIYIZ

Türkiye büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen uygulanan enerji politikası baştan aşağıya yanlıştır. Yerli ve milli enerji söylemlerine rağmen enerjide dışa bağımlılık bir türlü azaltılamadı. 2017 yılı sonu itibarıyla elektriğin yüzde 37.7’si ithal doğalgazdan, yüzde 17.3’ü de ithal kömürden olmak üzere yüzde 55’i hâlâ ithal kaynaklarla üretiliyor. Buna karşılık barajlardan üretilen elektriğin payı yüzde 14.2’lere kadar düşmüş durumda. Enerjinin ithal kaynaklarla üretilmesi dövize ve doğalgaza gelen her zammın elektrik fiyatlarına yansımasına yol açıyor.

KAYIP KAÇAK AZALTILACAKTI

Elektriğe gelen zamların bir diğer nedeni, elektrik dağıtımının özelleştirilmiş olmasından kaynaklanıyor. Özelleştirme elektrikteki kayıp kaçağın azaltılacağı iddiasıyla yapılmıştı. Ancak hâlâ ortalama kayıp-kaçak oranı yüzde 15-16 gibi çok yüksek seviyelerde bulunuyor. Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bu oran yüzde 70’lere kadar çıkıyor. Özelleştirme kayıp-kaçakları hedeflendiği düzeyde azaltmadığı gibi bir de vatandaşın sırtına şirketlere ödenen hizmet bedelleri binmiş oldu.

MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ

Güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji santrallerini yapan özel şirketlere yapılan yüksek fiyattan garanti enerji alım desteği de zamların artmasına yol açmaktadır. Halen rüzgar ve hidroelektrik santrallerinden satın alınan elektriğe devlet, 7.3 dolar/cent, biyokütle ve güneşe 13.3 dolar/cent, jeotermale 10.5 dolar/cent para ödüyor. Bu elektrik santralleri sisteme 1 kilovatsaat elektrik verdiğinde Merkez Bankası’nın günlük dolar kuruyla çarpılıp ödemesi yapılıyor. Dolayısıyla dolar yükseldikçe bu firmaların kârı katlanırken elektriğe yapılan zammı daha da yukarı itiyor. Yukarıda açıklanan nedenlerle, elektriğe yapılan zamların nedenlerinin tespit edilmesi ve vatandaşın yararına olmayacak hallerin tespitinin yapılarak tedbirler alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”