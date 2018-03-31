CHP’li Tekin görevinden el çektiren polisi sordu

Türkiye'nin kirlenmiş siyasetten kurtulması gerektiğini söyleyen Tekin, hükümetin ülkeyi adaletsizliğe dayalı bir düzenle yönettiğini savundu. Adaletsizliğe dayalı bu düzenin değişmesi gerektiğine vurgu yapan Tekin, “Çalışanların hakkını savunması gereken sendikalar bakanlardan daha cesur bir biçimde hükümeti savunuyor. Bu adaletsizliğe dayalı düzeni değiştirmek zorundayız. Yarın kusura bakmayın devlet için bir yere girdik, size para yok diyebilirler. Ama müteahhitlere para var, vergi affı var. Oradan geldik, buradan geldik deyip fakir fukara edebiyatı yapsalar da bunlar fukara düşmanı. Bunlar ülkeyi soyanların dostu” şeklinde konuştu.