CHP’li Tezcan’dan Bakan Soylu’ya ‘Namert’ çıkışı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözlerine ilişkin, “Bizi takip edeceksen et, etmezsen namertsin” dedi ve ekledi, “Erdoğan’ın emekli öğretmen eniştesi Ziya İlgen, 15 milyon dolarlık mal varlığına nasıl ulaşmış? Onu da takip et bakalım, edebilecek misin?” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Man Adası’ belgeleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine 197 bin lira tazminat ödemeye mahkum olmasına ilişkin, “Kılıçdaroğlu bu paraları nereden bulup ödüyor? Şimdi bu paraların nasıl ödeneceğinin peşine düşmeyen namerttir” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Bakan Soylu için ‘borazancı' ifadesini kullanarak, Man Adası belgelerini hatırlattı. “Hani Man Adası vardı ya Man Adası… 1 Poundluk şirket, 15 milyon dolarlık ticaret” diyen Tezcan, 1 Paund'un 6 Lira olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Sermayesi 6 bardak çay parası. Bu sermaye ile 15 milyon dolarlık ticaret yapmışlar. Bu parayı kimin verdiğinin hesabını sorduk. Önce ‘belgeler yalan' dediler. Belgeleri götürüp savcıya ben teslim ettim. Savcı karar verdi ve ‘bu belgelerin hepsi doğru' dedi. Başka bir hâkim korkusundan doğru olan belgeye rağmen tazminat kararı verdi. O Hakimlere sesleniyorum, size beddua etmek gerekirse en etkili, beddua şu olacaktır. Seni, senin gibi hâkime teslim etsinler. Adalet bilmeyen, hukuk bilmeyen siyasetçinin sopasından korkandan hâkim olmaz.”

“TEK HARAM LOKMA YOKTUR”

AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik ‘şeddeli' sözünü anımsatan CHP'li Tezcan, Soylu'ya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Bir kere sen bilmiyorsun, iki bilmediğini de bilmiyorsun. Sen de şeddelisin. O mahkeme kararlarının yüzde 90'ı Yargıtay'dan geri dönüyor. Bir tane böyle cesareti, vicdanı, hukuk anlayışı eksik ve aksak olan bir hâkime düşüyor. Bizim genel başkanımızın hayatının hiçbir döneminde verememiş hesabı yoktur. Gırtlağından geçmiş, kursağına girmiş tek haram lokma yoktur. Ama siz haramla abat olmuş bir teşkilat olmuşsunuz. Bizi takip edeceksen et, etmezsen namertsin. Ama bir pauntluk şirketle 15 milyonluk ticareti de takip et. Onu da takip etmezsen namertsin. Ne yapmışlar ne almışlar ne satmışlar… O şirketin sahiplerinden birisi Erdoğan'ın emekli öğretmen eniştesi Ziya İlgen, 15 milyon dolarlık mal varlığına nasıl ulaşmış? Onu da takip et bakalım edebilecek misin?”