CHP’li Tezcan’dan flaş açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Bizde yüzde 5 açılan sandık. 9638 sandık açılmış, Muharrem İnce yüzde 40.35. Erdoğan yüzde 46.58, Selahattin Demirtaş yüzde 4.06. Adım adım takip ediyoruz. Hiçbir zaman Erdoğan'ın oyu 48'i geçmedi. " diye konuştu.

Tezcan şunları söyledi:

“Yüzde 3,09 açılan sandık AA’nın açıklamadığı, yüzde 70.72 Erdoğan diyor. Aradan geçin 45 dakika sonra açıkladığı rakam açılan sandık sayısı yüzde 20.23’e çıkıyor, Erdoğan yüzde 59.44 AA’nın verileri, İnce yüzde 26.23. Biz adım adım takip ediyoruz hiçbir zaman Erdoğan’ın oy oranı yüzde 48’in üzerine çıkmadı. Önce bunun bilinmesinde yarar var. Bizde yüzde 5 açılan sandık. 9638 sandık açılmış, Muharrem İnce yüzde 40.35, Erdoğan yüzde 46.58, Selahattin Demirtaş yüzde 4.06. Adım adım takip ediyoruz. Yüzde 40 sayın ince, yüzde 46 sayın Erdoğan. 1000 küsür sandıktan beri takip ediyoruz, Erdoğan’ın oyu 48’i geçmedi. Şimdi suçüstü yakalanan AA’nın verisine bakıyoruz. yüzde 3’iken açılan sandık yüzde 70.72 verdi. Bu çok açık bir manüplasyondur. Bu seçimin sonucu belli Erdoğan kaybedecek, İnce kazanacak. Buradan zaman zaman bu rakamları kamuoyu ila paylaşacağız. Bu numaranın iki amacı var, birincisi sizin evlerinize gitmenizi istiyorlar ikincisi aradan zaman kazanıp programla yapmak istediklerini yapabilmek. O yüzden sandıklarınızı terk etmeyin”