CHP’li Tezcan’dan ‘İş Bankası’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İş Bankası'ndaki Atatürk'ün hisselerinin hazineye devredilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına CHP'den ilk tepki parti eski sözcüsü Bülent Tezcan'dan geldi. Tezcan Erdoğan'ın açıklamalaranı 'dikkati ekonomik krizden başka alana taşıma çabası' olarak değerlendirirken CHP Ankara milletvekili Levent Gök de Cumhurbaşkanı'nın Atatürk'ün payından CHP kasasına bir kuruş bile girmediğini bilmediğini iddia etti.

CHP Aydın Milletvekili ve CHP eski Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası açıklamasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Tezcan;

“Erdoğan'ın Atatürk'ün mirasına saldırı ve saygısızlık niteliğindeki İş Bankası tartışmasını açmasının amacı dikkatleri ekonomik krizden başka alana taşıma çabası ve hukuk dışı bir dizi ekonomik operasyonlara hazırlık gibi görünüyor.” ifadesini kullandı.

İşte o tweet;

Erdoğan'ın Atatürk'ün mirasına saldırı ve saygısızlık niteliğindeki İş Bankası tartışmasını açmasının amacı dikkatleri ekonomik krizden başka alana taşıma çabası ve hukuk dışı bir dizi ekonomik operasyonlara hazırlık gibi görünüyor. — Bülent Tezcan (@bulenttezcanchp) 17 Eylül 2018

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin kasasına bir kuruş girmediğini bilmediğini iddia etti. Gök de şu mesajı paylaştı;

“Cumhurbaşkanı,İş Bankasındaki CHP hisselerine düşen payın tamamının Atatürk'ün vasiyeti gereği Türk Tarih ve Türk Dil Kurumuna aktarıldığını, CHP'nin kasasına bir kuruş dahi girmediğini bilmek durumundadır.”