CHP’li Ülkücü Aldemir: AKP illüzyon peşinde…

Merhum Alpaslan Türkeş’in danışmanlığı görevinde de bulunan Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alaattin Aldemir, geçen hafta CHP’ye katıldı. ''Futbol takımı tutar gibi parti tutmak, olayları sorgulayan insanlar için artık imkansız hale geldi’ diyen Aldemir, 24 Haziran seçimleri için de ilginç benzetme yaptı ve “Kalbi vatan için çarpan herkes görüyor ki ülkenin, devletin zamanı kalmadı. 24 Haziran köprüden önceki son çıkış.” dedi.

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan Aldemir, CHP'ye geçişiyle konusunda ”Kişilik olarak ülkemde olanları balkondan seyreden biri değilim. Yapım buna müsait değil. 14 yaşımdan bu yana siyasetin şu veya bu şekilde içindeyim. Bazen başkaları tarafından yanlış olduğu düşünülse de her meselede tavır aldım. Haklı olduğuna inandıklarım için sokak kavgalarında bile taraf oldum. Ülke sorunları karşısında parti taassubuna düşmeden inisiyatif almaya çalıştım. Taşın altına sadece elimi koymadığım gibi gerektiğinde tüm gövdemle girdim” dedi

AKP SİYASİ İLLÜZYONİST

Türkiye'de devlet ve siyasette beka sorunu yaşandığına değinen Aldemir, “ Sorunları biz çözeceğiz deyip meydanlarda, her zeminde bas bas bağıranlar ülkemizi yaklaşık 16 yıldır idare edenler. Sorunların asıl kaynağı olanlar… Ülkede beka sorununu yaşatanlar. Beka sorunun temel kaynağı olan iktidar ve destekçileri, bir illüzyonist kıvraklığıyla kendilerini tek çözüm odağı olarak gösteriyorlar. Biz de umudun parçası olmak için Kılıçdaroğlu'nun davetine icabet ettik ve devrimci birikimle ülkücü tecrübeyi iktidara taşımak için bu hamleyi yaptık” diye konuştu ve şöyle dedi:

“Siyasal İslamcı kadrolar çok uzun ve güçlü iktidarları sürecinde sadece kendilerini tüketmekle kalmayıp Türkiye'yi öngörülemez, ne zaman ne yapacağı belli olmayan, güvenilmez bir ülke konumuna soktular. Küresel arenada kendileri tükenince, parti devletine çevirdikleri ülkeyi de tüketmeye başladılar. Siyasal Kürt hareketi Türkiyelileşmeyi başaramadığından dolayı demokratik yolları tıkama durumda. Merkez sağdan arta kalan liberaller konjektürel değişimleri bekliyor. Ancak kalbi vatan için çarpan herkes görüyor ki ülkenin, devletin zamanı kalmadı. 24 Haziran köprüden önceki son çıkış.”