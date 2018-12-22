CHP’li üyenin kızına ‘zimmet’ davası: Faturayı kızıma çıkardılar

Samsun, Atakum Belediyesi’nin CHP'li meclis üyesi Mustafa Tüfek'in belediyede çalışan ve bir dönem başkan yardımcısı olarak görev yapan kızı F.T.A. hakkında "2 milyon 300 bin lirayı zimmetine geçirdiği" iddiasıyla dava açıldı. Duruşmaya katılan baba Tüfek, "Belediyenin yolsuzluklarını açıkladım, faturayı kızıma çıkardılar" dedi.

Atakum Belediyesi'nde CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Tüfek’in kızı F.T.A.’nın ‘başkan yardımcısı’ olarak görev yaptığı dönemde, altyapı ücretlerini zimmetine geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili yapılan incelemelerin ardından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. F.T.A. hakkında açılan dava Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

“MÜKERRER MAKBUZDAN YAKLAŞIK 2 MİLYON 300 BİN TL”

“2009-2014 yılları mali hizmetlerden sorumlu belediye başkan yardımcısı görevindeyken müteahhitlere alt yapı hizmet bedeli olarak düzenlenen 20'ye yakın mükerrer makbuzdan elde edilen yaklaşık 2 milyon 300 bin TL’yi belediye kasasına koymayarak, zimmetine geçirmekle” suçlanan F.T.A. suçlamaları kabul etmedi. Son duruşmada Atakum Belediyesi eski başkanlarından Metin Burma da tanık olarak dinlendi. Davaya F.T.A.'nın CHP’li meclis üyesi olan babası Mustafa Tüfek de katıldı.

“BANA KUMPAS KURULDU”

Açılan dava ile kendisine karşı kumpas kurulduğunu öne süren meclis üyesi Mustafa Tüfek “Belediyeler kendi inisiyatifleri ile altyapı ücretlerinde indirime gidebilir. Fakat mevcut yönetim benim belediye meclisindeki söylemlerinden rahatsız olduğu için beni yıldırmak adına kızım üzerinden bana kumpas kurmaya çalışmıştır. Bugüne kadar belediyede yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükleri gün yüzüne çıkarttıkça belediye bundan her zaman rahatsız oldu. Ben susmadıkça farklı yollardan beni susturmak istediler. Bunu başaramayınca da bu sefer kızım üzerinden beni susturmak istediler” dedi.

Kızının masum olduğunu dile getiren Tüfek, adaletin er ya da geç tecelli edeceğini söyledi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI BURMA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Davaya tanık olarak katılan CHP’li Atakum Belediyesi eski başkanı Metin Burma, F.T.A.’nın kendi döneminde görev yaptığını hatırlatarak “Uyduruk belgeler var. Bu iftiradır. Bunu yapanlar suç uydurmaktan ceza alacaklar. Söz konusu davada birçok uyduruk söylemler ve evraklar var. Eğer ortada bir suç varsa, bu suça suçun işlendiği an gerekli ceza verilir. Bu zamana kadar bu davayı açmak için beklenilmez” ifadelerini kullandı. Atakum Belediyesi’nin mevcut Başkanı İsak Taşçı ise, yargılamanın devam ettiğini ve yargıya güvendiğini dile getirdi.