CHP’li vekil bakana sordu: ‘Orman alanı için referans olan kim?’

İstanbul’daki hafriyat döküm alanları Meclis gündemine taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İspark’ın tüm giderleri karşılamasına rağmen ‘yer tahsisi’ için özel şirketi kendine ortak ettiği ve karşılığında gelirin yüzde 36’sını şirkete aktardığı belirtildi. Özel şirketin orman alanlarının tahsis edilmesinde ‘siyasi nüfuz’ kullandığı iddiasını gündeme getiren CHP’li Ali Şeker, “Siyasi nüfuzlarını kullanarak bazı firmaların bakanlığınızdan hafriyat yeri edindiği iddiaları doğru mudur?” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, hafriyat alanı için orman vasfı olan yerlerin tahsis edilmesini TBMM gündemine taşıdı. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu cevaplandırması istemiyle önerge veren Şeker, İspark ile özel şirkete tahsis edilen yerlerin açıklanmasını istedi.

ŞİRKET GELİRE ORTAK: Hafriyat alanları için İspark ve Koç Madencilik şirketi arasında anlaşma yapıldı. Edinilen bilgiye göre İBB'ye ait İspark, personel, makine, işletme giderlerini üstlenirken, Koç Madencilik sadece yer tahsisi işini yapıyor. Elde edilen gelirin ise yüzde 36'sının özel firmaya aktarıldığı kaydedildi.

REFERANS OLAN KİM?: Özel firmanın orman vasfı olan yerlerin tahsis işini yaparken siyasilerden referans aldığı belirtildi. AKP'de yerel yönetimlerden sorumlu bir kişinin, bakanlıktan yer tahsis edilmesi için kişisel referans olduğu iddiası bakana soruldu. Önergede, “Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bugün de siyasi nüfuzlarını kullanarak bazı firmaların Bakanlığınızdan hafriyat yeri edindiği iddiaları doğru mudur?” denilerek bu referansın açıklanması istendi.

HAFRİYAT SORULARI…

CHP'li Şeker, bakan Eroğlu'na İstanbul'un hafriyat döküm alanlarıyla ilgili şu soruları yöneltti:

*İstanbul genelinde resmi hafriyat boşaltım alanı olarak belirlenen kaç yer bulunmaktadır? Bu alanların ilçelere göre dağılımı nedir?

*Kentsel dönüşüm sebebiyle mevcut resmi hafriyat boşaltım alanlarının hızlı bir şekilde dolması gerekçe gösterilerek Bakanlığınıza bağlı orman alanlarının da döküm alanı olarak belirlendiği doğru mudur?

*İstanbul'da ormanlık alanlara hafriyat tahsisi yapılan firmalar hangileridir? Doğrudan büyükşehir belediyesine tahsis edilmek yerine neden aracı firmalar kullanılmaktadır?

*Son 5 yıl içerisinde kaçak hafriyat dökümü sebebiyle kaç işletmeye ceza kesilmiştir? Kesilen cezaların toplam karşılığı ne kadardır?

*Doğal alanlarda büyük çevresel tahribatlara yol açan kaçak hafriyat dökümünün önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemler nelerdir?

*Kaçak hafriyat ve moloz dökümünde gerekli asbest ve tehlikeli madde kontrolü yapılmakta mıdır? Bu atıkların içme suyu havzalarına zarar vermemesi için gerekli özen gösterilmekte midir?