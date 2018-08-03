CHP’li vekil hastaneye kaldırıldı!

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. İlk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta da CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan delegelerle görüşme amacıyla gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’de bulunduğu sırada rahatsızlanarak devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şaroğlu’nun beyinde oluşan pıhtılaşma nedeniyle sarsıntı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu belirlendi.

Hastaneye giden Vali Tuncay Sonel de hemen devreye girerek, askeri helikopter ayarladı. İlk müdahalesi yapılan Şaroğlu, helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

Fırat Üniversitesi pistine inen helikopterden ambulansa alınan Şaroğlu, FÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMA

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Şaroğlu'nun son durumu hakkında bilgi verdi. Acil müdahaleden sonra hemen gerekli tetkikleri yaptıklarını aktaran Prof. Dr. Demirdağ, “Tomografisi ve MR çekildi. MR neticesinde detaylı bilgiyi yine nörolog arkadaşlar karar verecek. Beynin sol alanına atılan bir pıhtı sonucu o bölgenin beslenmemesine bağlı olarak, sağ tarafından hafif bir felç durumu var. Daha doğrusu felç demeyelim de kuvvet kaybı gelişti. Şuanda kontrol altında. Müdahale edecek bir durum veya cerrahi müdahale söz konusu değil. Kan sulandırıcı tedavi ve diğer destek tedavisi şeklinde tedavi başlandı. İlgili uzman arkadaşlar hastamızın başında takip ediyorlar. Durumu stabil. Hayati bir tehlikesi şuan itibari ile söz konusu değil. Şuur açık. Tedavi ve izlem durumu yapılacak. Çünkü yeni bir olay. Akabinde de yeni bir pıhtının atmaması için gerekli tedbirler alındı. Daha sonra bu pıhtının nedeni araştırılacak. Kalp mi ya da damar kökenli midir diye araştırılacak. İleri tektik için arkadaşlar çalışma yapacaklar. Sağlık durumu kontrol altında” diye konuştu.

EDİRNE VEKİLİ DE IĞDIR’DA BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta; CHP’de olağanüstü kurultay amacıyla imza toplayan gruba yakınlığı ile bilinen Edirne Milletvekili Erdin Bircan da delegelerle görüşme amacıyla gittiği Iğdır’da

beyin kanaması geçirmiş ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

AKP’Lİ KÖYLÜ DE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Yine geçtiğimiz hafta TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı.