CHP’li vekil için “şerefsiz melun” dedi

Meclis’teki seçim ittifakı kanun teklifi görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte Devlet Bahçeli’ye sarf ettiği “Zürriyetsiz” sözünü hatırlattığı için MHP’li vekillerin hedefi olan CHP İzmir milletvekili Musa Çam’a öfke dinmedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Çam için ‘'Şerefsiz melun. Devlet Bahçeli Beyefendi'nin evlatları olarak, aşağılık zatın itham ve ifadelerini iade ediyor, tez zamanda zürriyeti ve ailesi hakkında kendisini sorgulasın'' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara milletvekili Şefkat Çetin de, “Yarınlarımızın Çınar'larına; fidanken can suyu verip milyonlarca ülkücüyü evladı bilip milli şuurla yetiştiren Devlet Baba'nın şamarı da var' açıklaması yaptı.

KAPLAN SAHİP ÇIKTI

MHP Afyon milletvekili Mehmet Parsak da “CHP'li ahlaksız arsız Musa Çam, Gazi Meclis'in kürsüsünde haddi fersah fersah aşan edepsizliğine istinaden TBMM'den 3 oturum çıkarma cezası almışsa da yine o yüce kürsüde ağzından çıkanları yalayarak özür dilemedikçe yüreğimiz soğumayacak, öfkemiz dinmeyecek” dedi.

CHP Kocaeli milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan ise Musa Çam’a yapılan saldırıyı kınadı ve “Daha yasa kabul edilmeden ittifak faşizmi başladı. Milletvekilimiz Musa Çam’a Meclis’te yapılan saldırıyı kınıyorum. Sopalı seçim demiştik haklı çıktık. CHP olarak şer ittifakı’na karşı mücadelemiz sürecek” diye konuştu.