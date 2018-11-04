CHPli vekilin katılacağı konferansı iptal ettiler

Bursa’nın AKPli Yıldırım Belediyesi, Bursa-Artvin Çevre Platformu’nun CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun da konuşmacı olarak katılacağı "Çöken Adalet ve Cerattepe" konulu konferansın için tutulan Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki rezervasyonunu iptal etti.

Bursa-Artvin Çevre Platformu “Çöken Adalet ve Cerattepe” konulu bir konferansın için Barış Manço Kültür Merkezi’nde rezervasyon önceden rezervasyon yaptı. İddia göre, Bursa'nın AKPli Yıldırım Belediyesi herhangi bir gerekçe göstermeden son anda solonu vermekten vazgeçti. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da konuşmacı olarak katılacağı konferans Keyfi Hünkar Salonu’nda yapıldı.

“KINIYORUZ”

Duruma tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, PM Üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş ile geçmiş dönem il başkanı Şadi Özdemir katıldı.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Barış Manço Kültür Merkezi’nde izin verilmemesi üzerine konferansın Keyfi Hünkar Salonu’nda gerçekleştirilmek zorunda kalındığını belirterek, “Bu tablo AKP faşizminin Bursa’ya dayattığı ortamı bir kez daha ortaya koyuyor” dedi.

“SARAYIN BELEDİYE BAŞKANIDIR”

Bursa Milletvekili CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal da, Türkiye’nin bir tarihsel bir süreçten geçtiğini ve bu sürecin adının da tek adam keyfi yönetimi olduğunu belirterek başladığı konuşmasını “Bir kez daha gördük ki, AKP’li Yıldırım Belediye Başkanı maalesef Bursa’nın ve Yıldırımlılar’ın belediye başkanlarından biri değildir. Sarayın belediye başkanıdır. Barış Manço Kültür Merkezi Bursalıların tümünün kullanabileceği bir kültür salonudur. Bu salonu, günlerce önce alınmış olmasına rağmen, AKP’li Yıldırım Belediye Başkanı Edebali abilerinden korkarak, sinerek, yılarak, halkın salonunu halktan koparmıştır. Şiddetle kınıyorum. İstifa edin” diyerek tamamladı.

“BU TAVIR BURSALILARIN HAK ETTİĞİ BİR POLİTİKA DEĞİL”

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, bir belediye başkanının bütün seçmenlerden oy almayabileceğini ancak bir kez seçildikten sonra onun uyması gereken kuralların Anayasa’da ve ilgili yasalarda yazılı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Belediye başkanı eşitlik ve tarafsızlık içinde hizmet vermelidir. Aksi halde ayrımcılık yapma suçunun eşiğine kadar getirebilir bu tür uygulamalar. Bu açıdan şu anda tanık olduğumuz olay, Barış Manço’nun adının verildiği böyle bir kültür merkezinde yapılan bu uygulama, aynı zamanda yaklaşık 5 ay sonra yapılacak olan yerel seçimler konusunda uygulanacak olan politikanın da ipuçlarını vermiş oluyor. Bu politika kesinlikle Bursalıların hak ettiği bir politika değildir. Belediye Başkanına oy veren seçmenlerin de bunu onaylayacaklarını sanmıyorum, çünkü bu keyfi bir uygulamadır, ayrımcılık suçu işlenmektedir.”

“ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLI”

Yıldırım Belediyesi, kasıt iddialarına cevap vererek konferansın elektrik arızası nedeniyle iptal edildiği belirtti. Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi: “Maalesef jeneratörde de sorun çıktı. İki ay önce de aynı teknik sorunu yaşadık. Bugün yine oldu. CHP, kongrelerini dahi bu salonda yaptı. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz”