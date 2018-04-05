Partiden CHP’li vekillere uyarı

Sosyal medya kullanımından, kamuoyu önünde yapılacak konuşmalara kadar pek çok alana dair uyarılar şöyle;
*Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemeli.
*Türk Ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili eleştirel söylemlerde bulunulmamalı.
*Türkiye'nin etnik ve mezhepsel yapılanmalarına yönelik birleştirici bir söylemde bulunulmalı.
*Partinin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalı. İlkemiz daima “Kol kırılır yen içinde kalır” olmalıdır.
*Seçimde hırsızlık yapılacağı, seçim sonuçlarının baştan belli olduğu, bu gerekçelerle seçimlerin boykot edilmesi gibi söylemlere girilmemeli. Seçmen umutsuzluğa itilmemeli.
*Sosyal medya hesaplarından yapılacak paylaşımlarda bireysel görüşler yerine parti politikasına uygun söylemler tercih edilmeli.
*Doğruları defalarca söylemekten çekinmeyin. Sizin tekrar dediğiniz karşınızdakinin ilk kez duyduğu olabilir. Tekrarın gücüne inanın.
*Eleştirel söylemlerimizi, projelerimizle desteklemeliyiz. Yanlışı gösterip, doğruyu anlatmalı, bunun adresinin de CHP iktidarı olduğu vurgusunu yapmalıyız.
*Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara muhatap almayarak cevap verilmeli. Muhatap almamak çoğu zaman en güzel cevaptır. Muhatap almadığımız ya da o seviyeye inmeyeceğimiz dile getirilmeli.