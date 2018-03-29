CHP’li Yarkadaş: Hastaya ‘Bugün git, 7 ay sonra gel’ dediler…

Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, doktorların kanserden şüphelendiği bir hastanın muayene belgesini basına gösteren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'nin çöken sağlık politikası yüzünden hastaların çifte eziyet yaşadığını belirtip, "Sağlıkta devrim yaptığını söyleyenler boş konuşuyor. Hastalara tedavi için yedi ay sonrasına randevu veriliyor" dedi.

Kanser tedavisi gören ya da kanser olduğundan şüphelenilen hastaların tedavi olma ve ilaçlarına erişim sürecindeki sıkıntılar artıyor. Konuyu gündeme getiren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, “AKP sağlıkta devrim yapmakla övünürdü. Yaptıklarının devrim değil, karşı devrim olduğu gün yüzüne çıktı. Hastanelerde tedavi olabilmek imkansız hale geldi” diye konuştu.

“BUNUN ADI HASTAYLA ALAY ETMEKTİR”

Kastamonu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören S.A adlı bir kişinin muayene belgesini basına gösteren Yarkadaş, “Elimdeki randevu kartı, sağlık sisteminin çöktüğünün kanıtıdır. Doktorlarının kanserden şüphelendiği hastamıza tam yedi ay sonrasına randevu vermişler. Bunun adı hastayla alay etmektir” tepkisini gösterdi. CHP’li vekil, “Yedi ay içinde hastamızın başına bir şey gelirse, sorumluluğu kim üstlenecek, insan hayatı bu kadar ucuz mu?” ifadesini kullandı.

“SAĞLIK SİSTEMİ AKP YÜZÜNDEN TAM BİR REZALETE DÖNÜŞTÜ”

S.A adlı hastanın mamografi çektirmek için sıra sayısı aldığını belirten Yarkadaş, şöyle konuştu: “Vatandaşımıza Kasım ayının ilk günü için randevu veriliyor. Hastamız önce yanlış gördüğünü sanıyor. Daha sonra kağıdı bir daha okuyor ve yanlışlık olmadığını anlıyor. Sadece bu kişiye değil, diğer hastalara da yedi – sekiz ay sonrasına gün veriliyor. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, daha dün TBMM’de sağlık politikalarını övüyordu. Anlatılanlar ile yaşananlar birbirini tutmuyor. Hastaneler vatandaşa hizmet edemiyor. AKP, sağlık sistemini çökertti. Kimse tedavi olamıyor. Hastaların günleri, evde randevu için beklemekle geçiyor. Sağlık sistemi AKP yüzünden tam bir rezalete dönüştü.”

“MİLLETLE DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?”

Tedavisi bir süredir devam eden S.A’ya yedi ay sonrasına randevu verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Yarkadaş, “AKP’nin sağlık politikası, vatandaşa eziyete dönüştü. Yedi ay sonrasına randevu mu verilir? Milletle dalga mı geçiyorsunuz?” diye konuştu.

S.A’nın doktorlarının tedavi sürecinde kanserden de şüphelendiğini ve bunun için mamografi çektirmesini istediklerini belirten Yarkadaş, “Yedi ay içinde hastalıkta ilerleme yaşanırsa ne olacak? Süreç telafisi olmayan bir yöne doğru evrilirse, bunun hesabını kim verecek?” diye sordu.

“SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN MASAL ANLATMAYI BIRAKSIN VE VATANDAŞA HİZMET GÖTÜRSÜN”

Hastanelerin, AKP’nin sağlık politikası yüzünden artık hizmet veremediğini belirten Yarkadaş, “Sağlık Bakanı Demircan, masal anlatmayı bıraksın ve vatandaşa hizmet götürsün” çağrısı yaptı. CHP’li vekil, “Devlet dairelerinde eskiden ‘Bugün git yarın gel’ denirdi. Bu anlayış AKP’yle birlikte ‘Bugün git, yedi ay sonra gel. Yedi ay sonra bir daha gel’e dönüştü” diye konuştu.