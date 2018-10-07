Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerine CHP’li Yarkadaş’tan yanıt

CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, İsmet İnönü'nün fotoğrafı üzerinden söylediği sözlere yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

CHP’li Yarkadaş, Erdoğan’ın İsmet İnönü’nün elinde Amerikan bayrağı bulunan fotoğrafını göstererek ”Elinde Türk bayrağı yok, ABD bayrağı var. CHP dün neydi ki bugün ne olsun” sözlerine belgelerle cevap verdi.

İşte Yarkadaş’ın o paylaşımları;

Twitter’dan paylaşımlarda bulunan Yarkadaş, “Erdoğan, ne söylerse tersini yapıyor. Partimizi Amerikancı olmakla suçlayan Erdoğan daha iki hafta önce, Saray’da ABD’li işadamlarına ‘Burayı eviniz gibi görün; bir sıkıntı olursa da bana gelin’ diyordu. Amerikancı Kalkınma Partisi, bize anti emperyalizm dersi veremez!” diye yazdı.

İLGİLİ HABER Erdoğan'ın İnönü fotoğrafına bir tepki de Sinan Meydan'dan geldi

“Partimiz, 2003 yılında tezkere karşıtı bir tutum sergiliyor ve Irak’ın Amerikan postallarıyla işgal edilecek olmasına karşı çıkıyordu. ABD, Irak’ta AKP’nin geçirdiği tezkere yüzünden 1.5 milyon insanın ölümüne neden oldu. Erdoğan ise bizi aynı günlerde ABD’ye şikayet ediyordu!”

Erdoğan, ulusal kurtuluş savaşımızın kahramanı İnönü’nün fotoğrafını çarpıtarak gösteriyor. İnönü, 1964’teki ABD gezisinde hem ABD hem de Türk bayrağını tutmuştur. İnönü’nün yurtseverliğini sorgulamak kimsenin hakkı da haddi de değildir. İnönü ‘Sizi babasız bırakmadım’ demektir! pic.twitter.com/XJeCU4Ttij — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) 7 Ekim 2018

Yarkadaş konuyla ilgili son olarak, “Erdoğan, ulusal kurtuluş savaşımızın kahramanı İnönü’nün fotoğrafını çarpıtarak gösteriyor. İnönü, 1964’teki ABD gezisinde hem ABD hem de Türk bayrağını tutmuştur. İnönü’nün yurtseverliğini sorgulamak kimsenin hakkı da haddi de değildir. İnönü ‘Sizi babasız bırakmadım’ demektir!” paylaşımında bulundu.