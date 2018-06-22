CHP’li Yedekci: Bu zihniyet ülkemizde son günlerini yaşıyor

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, "16 yıldır sanatın ve sanatçının karşısında bir cephe gibi duran iktidar, son günlerinde yine sanata darbe vurmaya çalışıyor. Bu zihniyet ülkemizde son günlerini yaşıyor. Halkımız gereken tepkiyi 24 Haziran'da verecektir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Mimar Gülay Yedekci, 32 yıldır Dolmabahçe Sarayı müştemilatındaki Baltacılar Dairesi’nde hizmet veren 136 yıllık Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın tahliyesini istenmesi hakkında gerçekleştirdiği yazılı basın açıklamasında iktidara sert bir tepki gösterdi. Yedekci, “Ülkemizin önemli bir değeri olan Mimar Sinan Devlet Konservatuarı, yeni bir yerleşke dahi gösterilmeden hukuka aykırı bir şekilde keyfi bir uygulama ile tahliye edilmek isteniyor. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Mimar Sinan’a dokunma, üniversitelere dokunma, sanata ve sanatçıya dokunma!” dedi.

Sanat düşmanlığının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yedekci,”Çağdaş ve uluslararası normlarda eğitim veren konservatuarın tahliyesi isteniyor. Binayı boşaltmazsanız, elektriğinizi suyunuzu keseceğiz deniliyor. Bu zihniyet neden bu kadar karanlık! Hangi kesilen elektrik sanatın aydınlığını engelleyebilir? Tahliye istenen günün seçimin bir gün sonrasına getirilmesi ile ne hedeflenmektedir? Mimar Sinan'ı müze yapılacak bahanesi altında iddialara göre Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi’nin büyütülmesi için kullanılmasına izin vermeyeceğiz!” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yedekci, sürecin takipçisi olacağını belirtti,”Yargı süreci devam ederken ve tahliye adına açılmış bir dava dahi olmadan Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından gönderilen tahliye tebligatı sonrasında üniversite rektörlüğü tarafından başlatan hukuki sürecin takipçisi olacağız” dedi.

“BU ZİHNİYET SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR”

İktidarın sanat dünyası üzerinde bir baskı kurmaya çalıştığını vurgulayan Yedekci, “16 yıldır sanatın ve sanatçının karşısında bir cephe gibi duran iktidar, son günlerinde yine sanata darbe vurmaya çalışıyor. Bu zihniyet ülkemizde son günlerini yaşıyor. Halkımız gereken tepkiyi 24 Haziran’da verecektir” dedi.